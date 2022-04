Zazie séparée du père de sa fille Lola : les conséquences de sa garde partagée sur sa carrière

Voilà déjà trente ans que Zazie s'est fait une place de choix dans le milieu de la musique. En autant d'années de travail, la chanteuse ne s'est accordée que très peu de moments de répit. Même lorsqu'elle a accueilli son premier et unique enfant en août 2002, la jeune Lola, Zazie n'a jamais mis de côté son public. D'ailleurs, à l'époque, elle n'avait pas hésité à embarquer son bébé alors âgé de 6 mois en tournée avec elle.

La complice d'Axel Bauer ou encore de Mika s'est souvenue de cette période pour le moins éreintante pour nos confrères de Libération, qui ont réalisé un article sur ces musiciens qui concilient carrière et vie de famille. "Lorsque Zazie est repartie en tournée en 2003, sa fille unique Lola avait 6 mois. Un aménagement spécifique avec moquette, coussins et aire de jeux pour l'enfant avait été installé sur l'un des deux étages du tour bus", lit-on. Et pour Zazie de préciser le contexte très particulier dans lequel elle se trouvait : "J'avais même acheté le lit en double. J'avoue avoir fini sur les rotules parce qu'à 20 heures, vous faites le dernier biberon, vous chantez une berceuse et d'un seul coup on vient taper à la porte pour vous signifier qu'il faut y aller. Tu passes de la douceur d'un coucher à un 'Faites du bruit !' dans un Zénith bondé."

Malgré tout, emmener son nouveau-né avec elle est apparu comme une évidence pour l'ex-coach de The Voice. "C'est une expérience épuisante, mais je ne pouvais pas concevoir d'avoir un enfant à temps partiel ou le faire élever par des nounous", a-t-elle confié.

Les choses se sont réellement corsées lorsque Zazie s'est séparée de son compagnon et papa de Lola en 2005, Fabien Cohen. L'enfant n'avait alors que 3 ans et sa célèbre maman était encore très active professionnellement. Encore une fois donc, une grosse organisation a dû être mise en place. Zazie a "réclamé à son producteur de lui caler des dates de concert qu'une semaine sur deux", même si cela signifiait une perte financière conséquente. "Je n'étais plus avec son papa. Cette organisation n'était pas négociable, sinon je ne tournais pas. Ces concessions ont eu un coût car les camions et la logistique sont contraints d'être mis à l'arrêt. Et cela veut dire que les bénéfices qu'on peut tirer d'une tournée sont plus faibles", a-t-elle expliqué.

