"Maladroit et soupe au lait" : Gwendoline Hamon, ce qui l'a conquise chez Frédéric Diefenthal

Gwendoline Hamon et Frédéric Diefenthal ont entamé une belle histoire d'amour en 2003 après sept ans d'amitié. L'année suivante, ils se mariaient et accueillaient leur fils Gabriel. Six ans après le début de son idylle, le couple avait accepté de faire de rares confidences concernant son histoire très romantique auprès des journalistes de Paris Match.

Charmée par la personnalité de son partenaire, l'actrice révélait les qualités qui l'avaient séduite chez son compagnon. "Je l'adore ! Il est maladroit et soupe au lait, mais il est aussi simple, généreux, valeureux. Il n'a peur de rien, il fonce. Il se moque de son image, ce qui me fait du bien car ce n'est pas toujours mon cas. Il aime avoir du succès, parce que c'est le fruit d'un travail et non une fin en soi", confiait-elle, ajoutant également qu'il était "très coquet".

De son côté, l'acteur apparu dans les séries Scènes de Ménages, Nos chers voisins et Demain nous appartient confiait également ce qui l'avait conquis chez sa partenaire. "Quand j'ai rencontré Gwendoline, j'ai senti qu'elle ne me jugeait pas malgré ses origines [elle est la petite-fille de Jean Anouilh, NDLR]. J'étais comme une fleur fermée qu'elle a aidée à s'épanouir. J'étais subjugué par sa spontanéité, elle qui s'adressait de la même façon au mendiant du coin et à Michel Sardou", expliquait-il, très amoureux alors. Fusionnelle avec son époux, Gwendoline expliquait qu'ils étaient "amis et amants à la fois" mais aussi qu'ils se connaissaient "parfaitement". "Aujourd'hui, je ne me vois pas vieillir auprès d'un autre que lui", confiait-elle à l'époque avec beaucoup de tendresse.

Malheureusement, quelques années plus tard, en 2013 précisément, Frédéric Diefenthal et Gwendoline Hamon décident de se séparer et annoncent leur divorce. Une rupture totalement inattendue pour les fans du couple qui semblait si soudé depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, Gwendoline Hamon est désormais en couple avec un neurologue comme elle l'a récemment confié au journal Libération. De son côté, Frédéric Diefenthal partage la vie de Stéphanie avec laquelle il a eu un autre enfant né en 2018.