"Mensonge" et "photo déplacée" : Vincent (L'amour est dans le pré) séparé de Justine, elle poste un message étrange

Alors que des interrogations se posent, la voilà qui poursuit son texte : "Échange de messages et photos déplacées, mensonge, sentiments biaisés ou modelés, faire semblant d'aller bien ou d'être bien est devenu une mode inconditionnelle. Tout devient facile et superficiel en oubliant que derrière ces écrans de vraies personnes sont présentes." Enfin, elle en vient à sa rupture avec Vincent, avec qui elle semblait pourtant filer le parfait amour. "Toute séparation est difficile à vivre, mais son exposition et la soif de notoriété fait parfois faire des choses qui ne sont pas respectables malgré les faux semblants. De nos jours, nous apprenons nos séparations par simple message, par suppression de photos sur les réseaux, et la violence du manque de respect prend place, l'image utilisée pour un nombre de vue, pour un nombre de followers, et tout ceci à des fins d'égo. Mais le principal est de connaître la vraie vérité, celle qui ne sera jamais dévoilée puisque l'essentiel est de se faire passer pour de belles personnes. Les coulisses du spectacle donné à qui veux bien le voir et le croire est nettement moins joli que la réalité faussée par le manque de courage, de respect et de franchise."

Quelques lignes pas entièrement claires mais qui visent sans nul doute son ex-compagnon Vincent... qui a depuis supprimé son premier message annonçant la rupture.