"On a été très proches la nuit..." : Tania (Koh-Lanta) s'exprime sur sa relation si scrutée avec Benjamin

Lors du dernier épisode de Koh-Lanta, diffusé le 7 mars dernier, une séquence a marqué les esprits. Et pour cause, elle dévoilait un inattendu rapprochement entre deux candidats. Au sein de la tribu Jaune, des membres ont en effet été surpris au petit matin enlacés après avoir passé la nuit ensemble. À ce moment-là, aucun commentaire n'avait été fait permettant d'identifier les aventuriers en question. Mais les internautes avaient vite compris qu'il s'agissait de Tania et Benjamin, les deux plus jeunes de la saison, respectivement âgés de 22 et 23 ans.

Et forcément, Tania et Benjamin doivent aujourd'hui rendre des comptes. Alors qu'elle échangeait sur Instagram, la jolie blonde n'a justement pas échappé à une question sur le sujet. "Transparence sur l'histoire avec Benji. Il s'est passé quelque chose ?", lui a-t-on demandé sans passer par quatre chemins. Tania a accepté d'y répondre, faisant malheureusement sans doute quelques déçus. "Alors, avec Benjamin, il ne s'est rien passé ! On a été très proches la nuit, c'était par rapport à la chaleur humaine. On ne peut pas dormir, il faisait vraiment très très froid la nuit. Donc sans la chaleur humaine, c'était - pour ma part - impossible de m'endormir. Mais voilà, il ne s'est rien passé. Désolée", a-t-elle raconté.

J'ai le syndrome de Raynaud

Déjà, au lendemain de la diffusion de l'épisode en question, Tania était revenue sur sa nuit avec Benjamin auprès de nos confrères de Télé Loisirs. "Les nuits sont très dures sur Koh-Lanta ! D'autant plus que j'ai le syndrome de Raynaud, c'est-à-dire une très mauvaise circulation du sang. Voilà pourquoi je dors collée à Benjamin, pour garder au maximum la chaleur humaine...", avait assuré la jeune diététicienne qui a perdu pas moins de 15 kilos.

Elle ajoutait qu'en début d'aventure, elle avait dormi de la même manière avec ses camarades Esteban et Rudy, qui ont ensuite intégré l'équipe Rouge. Après leur départ, elle s'était naturellement tournée vers Benjamin. "Heureusement que Benjamin était là car c'était le seul à me parler en ce début d'aventure. Sinon je serais morte de froid sur le camp (rires). Merci à lui car je ne me voyais pas coller Quentin ou Frédéric qui ne m'adressaient pas la parole...", avait-elle rapporté.