"On a quitté le studio" : Evacuation en direct à franceinfo, un journaliste donne tous les détails

Il n'y a pas plus sérieux et plus cadrée qu'une chaîne info. Les lancements des sujets se font à la seconde près et il n'existe aucune place pour l'imprévu. Pourtant, une chose totalement inattendue a eu lieu lors de l'émission Les informés du matin.

Lundi 24 octobre 2022, alors que Marc Fauvelle présentait son programme et parlait d'un sujet on ne peut plus grave puisqu'il était question du meurtre de la petite Lola et la "tentation d'une justice expéditive", l'alarme à incendie s'est déclenchée. "Ca on n'avait jamais eu l'alerte incendie en direct", a lancé le présentateur. Sa collègue, clairement surprise et un peu perdue, a alors lancé : "Je ne sais pas quoi faire."

Ne cédant pas à la panique – ce qui est de toute façon conseillé en cas d'incendie – Marc Fauvelle a alors rétorqué, très professionnel : "Rien. Je vais tenter peut-être de lancer le fil info, il se trouve qu'il se situe deux étages au-dessus peut-être qu'on échappera à l'alarme incendie."

De la musique a ensuite été diffusée et, dix minutes plus tard (!), les journalistes ont repris l'antenne, donnant enfin des explications. "9H28 sur franceinfo. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend Serge Gainsbourg à cette heure-ci pour une raison toute simple, si vous étiez avec nous il y a quelques minutes nous avons été victimes, entre guillemets, d'une alarme incendie qui s'est déclenchée pendant Les informés. C'est la toute première fois que ça arrive. On a donc quitté le studio 121 et on est allé dehors comme tous les salariés de Radio France, en bas, en plein air, pour remonter. D'où mon léger essoufflement avec les 4 étages à monter à pieds étant donné que les ascenseurs ne marchent pas. Tout ça pour vous donner le micro dans de bonnes conditions, ce que je tente de faire tant bien que mal ce matin", a déclaré Marc Fauvelle avant de passer la main à sa collègue Camille Revel.

Si l'alarme qui s'est déclenchée n'a pas été synonyme d'incendie, en 2014, de vraies flammes avaient ravagé Radio France. Un incendie s'était déclaré au 8e étage de Radio France, dans une zone en chantier de désamiantage. Les programmes avaient alors été perturbés pendant près de trois heures. France Inter, France Info, France Musique et France Culture avaient toutes fini par reprendre vers 16h.