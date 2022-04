"On aime être ensemble" : Vianney donne des détails sur sa relation "fusionnelle" avec une chanteuse mythique

Vianney n'est pas du genre à garder ses mots pour lui. Bien qu'il dévoile avec plaisir ses propres titres au public, et qu'il ait sorti son dernier album N'attendons pas en 2020, le jeune artiste de 31 ans adore écrire pour ses consoeurs et ses confrères. On sait qu'il avait collaboré avec Joyce Jonathan sur le titre Les filles d'aujourd'hui en 2016, qu'il a récemment usé de sa plume pour le britannique Charlie Winston - Like a hobo - et qu'il avait partagé le duo Parce que c'est toi avec son ancienne protégée de l'émission The Voice, Mentissa, pour qui il a créé Et bah. Voilà qu'il a pris sous son aile l'une des plus grandes voix du répertoire français : Véronique Sanson.

Ce qui est sûr, c'est qu'on aime être ensemble

Sur les ondes de RTL, Vianney a effectivement confirmé à Yves Calvi qu'il venait de boucler un projet qui lui tenait fort à coeur avec l'interprète de Paradis Blanc. "On a enregistré des choses avec Véronique Sanson, a révélé le compagnon de la violoncelliste Catherine Robert. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aime être ensemble. Elle me donne beaucoup de force, par ce qu'elle est et par la relation qu'on a, qui est fusionnelle. Il y a beaucoup de tendresse entre elle et moi."

Elle a une approche des mots, de la langue française qui est hyperintéressante pour moi

Il faudra encore faire preuve d'un peu de patience pour découvrir le fruit de leur union musicale. Alors qu'elle était en concert pour l'ouverture du festival des Francofolies de La Rochelle, en juillet 2018, Véronique Sanson avait fait monter Vianney sur scène avec elle. Ces deux-là ne partagent pas que leur passion folle pour les notes de musique, ils entretiennent également une jolie amitié. "Ce qui me touche chez Véro, c'est ça, c'est son écriture, ajoute le jeune papa. Elle a une approche des mots, de la langue française qui est hyperintéressante pour moi aussi. Donc c'est sûr que ça compte dans notre relation, bien sûr." Vivement leur prochaine apparition commune sur les planches...