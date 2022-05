"On dirait que t'as accouché" : Benjamin Castaldi dévoile sa blessure dans "TPMP", Cyril Hanouna choqué

Il a beau s'être teint les cheveux en blond, Benjamin Castaldi a tout du chat noir de Touche pas à mon poste. Depuis le début de l'année, le chroniqueur deCyril Hanouna enchaîne les déconvenues et les pépins de santé. Et le dernier en date a de quoi surprendre. Benjamin Castaldi souffre d'une fracture du péroné, un os de la jambe, conséquence d'une grande maladresse de sa part : "Je voulais monter sur ma moto, je suis monté du côté où il n'y avait pas la béquille. Je suis monté avec mon sac de sport en voulant monter, j'ai trébuché. Je suis tombé par terre, ma jambe était entre le trottoir et la route et la moto est venue écraser ma jambe" racontait-il. S'il est préférable que cet incident n'ait pas impliqué une tierce personne, le résultat n'est quand même pas bien beau.

Ce mercredi 4 mai sur C8, Cyril Hanouna a fait débarquer les chroniqueurs en chanson pour le début de TPMP. C'est en perruque longue blonde, une tenue rouge et très légère que Benjamin Castaldi a débuté son imitation de Shakira. Sauf qu'à part esquisser quelques pas timides, le papa de 52 ans n'a pas pu faire grand chose d'autre : "J'ai une fracture du péroné, mes pieds sont bleus."

Cyril Hanouna a donc observé d'un peu plus près les pieds de son chroniqueur et à voir sa réaction, il s'en serait bien passé : "Mais ils ne sont pas bleus, c'est un oignon ! On dirait que tu as accouché." Benjamin Castaldi a finalement pu gagner sa place... en boitant !

Benjamin Castaldi va-t-il voir le manque de chance le suivre encore un peu ? Si une telle blessure peut arriver à tout le monde, le mari d'Aurore Aleman multiplie les mésaventures en ce moment. Quand son pied ne l'empêche pas de se déplacer, c'est un virus, peut-être même celui de la Covid-19, qui cloue Benjamin Castaldi au lit. Il est d'ailleurs soupçonné d'avoir refilé la maladie à plusieurs chroniqueurs d'un seul coup. Après autant de rebondissements, le chroniqueur aimerait que le sort arrête de s'acharner. C'est le cas de le dire, ce serait le pied pour lui !