"On est victime d'une attaque" : Cyril Hanouna obligé de rendre l'antenne, Touche pas à mon poste perturbée

Finalement, vers 19h20, Cyril Hanouna a pu prendre l'antenne avec son équipe de chroniqueurs présente sur le plateau. "On est à l'antenne. On est en direct, c'est n'importe quoi. (...) Depuis 18h40, on attend dans la loge. J'ai dû discuter avec des gens dont je me foutais totalement", a tout d'abord plaisanté le présentateur de 47 ans. Il s'est ensuite amusé du fait que tout avait sauté le jour où Isabelle Morini-Bosc faisait son grand retour dans le programme. "Il y a beaucoup de gens qui parlent de beaucoup de choses, c'est-à-dire des attaques, des cyberattaques, des trucs qui viennent de partout. (...) Tout a pété, là on m'a parlé de micro-coupures. A priori, on est victime d'une attaque. France 24 a sauté, Spotify a sauté. Sachez que ça peut sauter à tout moment Si ça saute encore une fois, on sera dans l'obligation d'arrêter l'émission", a-t-il poursuivi.

Mais les téléspectateurs ont pu constater de gros problèmes de son : parfois plus rien n'était audible, une autre fois un son moins fort que d'habitude (obligeant Baba à prendre un micro) était entendu. Il y avait aussi des grésillements qui empêchaient l'équipe de faire son travail correctement. "Chaque minute qui passe est une minute de douleur pour nos techniciens. Le réalisateur ne nous entend pas. Il ne sait pas qui parle donc il ne sait pas qui filmer. On a un très gros problème technique, sachez-le. On ne sait pas, à l'heure qu'il est, si vous nous entendez", a déclaré le papa de Bianca (11 ans) et Lino (9 ans). Malgr ses efforts, Cyril Hanouna a dû se résoudre à rendre l'antenne une heure plus tard.

Proche de son public, le présentateur a pris le temps de rester un peu avec les personnes qui ont fait le déplacement pour TPMP comme il l'a dévoilé en vidéo sur Instagram.