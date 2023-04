"On m'a donné 3 mois à vivre" : Un candidat de Top Chef fait des confidences poignantes

César Lewandowski revient de loin... À 8 ans, on lui diagnostique une leucémie très grave et on lui donne très peu de temps à vivre. Contre toute attente, le petit garçon qu'il était alors à l'époque s'est battu comme un lion et a finalement réussi à s'en sortir. Aujourd'hui, il s'illustre dans la nouvelle saison de Top Chef portée par Philippe Etchebest et Hélène Darroze. En très peu de temps, le jeune candidat a obtenu la sympathie des téléspectateurs de l'émission. Dans un entretien accordé au dernier numéro du magazine Ici Paris et paru le mercredi 5 avril 2023, il a tenu à se confier sur cette période très difficile de sa vie.

Il faut dire que le jeune Marseillais de 26 ans, aujourd'hui installé en Belgique, a vécu l'enfer. "Ils m'ont donné trois mois à vivre. Je me suis battu et, heureusement, la suite leur a donné tort. Je suis resté entre quatre et six mois à l'hôpital, dans une chambre bulle pour me protéger des infections et des microbes extérieurs. Puis, j'ai passé un an enfermé chez moi", a-t-il expliqué à nos confrères. C'est d'ailleurs à cette période qu'il s'est découvert une passion pour la cuisine. Pour passer le temps et s'occuper, il partage cette passion avec son beau-père. "Cette activité nous permettait de nous parler, car on avait un peu de mal à communiquer. (...) Ensuite, quand je suis tombée malade, elle m'a permis de continuer à exister dans ma vie de tous les jours...", a-t-il ajouté.

J'ai eu la chance d'être bien entouré

Mais le jeune cuisinier auto-entrepreneur a surtout eu la chance d'être très soutenu par ses parents, ses amis et tout le reste de sa famille. Dans une telle situation, l'entourage est on ne peut plus important. "Dans mon malheur, j'ai eu la chance d'être bien entouré. Aujourd'hui, je vois donc la vie différemment, je mets les choses en perspective : ce qui peut sembler grave pour certaines personnes, le sera beaucoup moins pour moi, par exemple. Je me dis que je n'ai rien à perdre et je ne veux surtout rien avoir à regretter", a-t-il ensuite précisé.

En plus de son activité de cuisinier, César Lewandowski s'est engagé pour la cause des malades atteints de leucémie. "Je suis parrain de l'association Cent pour Sang la Vie. J'ai envie de montrer aux malades et à leurs familles que la cuisine peut être un moment d'évasion et une étape vers la guérison", a-t-il assuré avec enthousiasme.