"On ne devrait plus être confronté à ça !" : Les 12 coups de midi face à une violente polémique

Tous les jours à midi, Jean-Luc Reichmann s'invite dans les foyers français grâce à son émission Les 12 coups de midi. Très apprécié, le programme n'est cependant pas à l'abri des critiques et des polémiques. Après avoir récemment reçu des accusations de triche concernant l'étoile mystérieuse, c'est un nouveau coup dur pour l'animateur, ses équipes mais également la chaîne.

Le mercredi 21 décembre 2022, une ancienne candidate a lâché une petite bombe. Interrogée par nos confrères de La Voix du Nord, la jeune femme prénommée Fanny Fradin a assuré que son frère a été victime de discrimination. Le 12 décembre dernier, la jeune femme participait au programme afin de se mesurer à Stéphane, l'actuel Maître de Midi. Mais dans les coulisses, c'est un duel entre la production et sa famille qui se joue. Selon ses propos, son frère âgé de 20 ans se serait vu refuser l'accès au plateau en raison de son handicap moteur. "Toute la famille suit l'émission quasiment tous les jours depuis des années. J'ai postulé plusieurs fois pour pouvoir y emmener Jérémy et lui montrer comment ça se passe sur un plateau de télé", a expliqué l'ex candidate. Malheureusement, il semble que les choses ne se soient pas déroulées comme prévues...

J'étais prête à ne pas tourner l'émission

Toujours dans les colonnes de La Voix du Nord, Fanny Fradin dévoile que la production aurait avancé des prétextes de sécurité. Selon eux, un spectateur qui ne peut pas marcher aurait représenté un risque (pour lui-même) en cas d'incendie sur le plateau. "On leur a expliqué qu'il n'y avait pas d'endroit pour installer le fauteuil et qu'ils ne pourraient pas rentrer. Je les ai vus arriver avec les yeux rouges et en colère. Ils m'ont tout expliqué et j'étais prête à ne pas aller tourner l'émission", a poursuivi la jeune femme.

Également interrogée, Franckie, la mère de la candidate, a confié avoir été très surprise : "On ne devrait plus être confronté à ce genre de situation en 2022. C'est symbolique d'un manque de prise en compte des personnes handicapées en France même s'il existe des lois pour éviter ça." De son côté, Fanny s'est montrée intransigeante, notamment compte tenu du fait que Jean-Luc Reichmann a également une soeur handicapée. "Ce n'est vraiment pas une émission où on aurait pensé vivre ça, elle prône une tolérance que nous n'avons pas vue", a-t-elle conclu. Depuis, la production a tout de même présenté ses excuses à la famille.