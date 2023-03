"On s'est ch*** dessus" : Le premier casting de la Star Ac "exfiltré" des Champs-Élysées, un ex-candidat raconte

Ce vendredi 24 mars, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi et ses camarades ont réagi à l'émeute provoquée par Lionel Messi il y a quelques jours devant un restaurant de Buenos Aires. L'attaquant du Paris Saint-Germain était attendu par une horde de fans alors qu'il était venu tranquillement dîner avec ses proches. Une scène qui a rappelé des souvenirs à Jean-Pascal Lacoste, lui qui avait été exfiltré des Champs-Elysées avec ses anciens partenaires de la première saison de la Star Academy, alors qu'ils se rendaient dans l'un des restaurants de la chaîne Planet Hollywood. Un établissement qui a fermé depuis.

"Il y'avait plus de monde, nous avait dit la boss, qu'à l'ouverture de Bruce Willis (l'un des principaux investisseurs de l'enseigne, ndlr)", s'est-il souvenu. Une information à laquelle l'ex-animateur de Secret Story, qui remplaçait Cyril Hanouna ce soir à la présentation de l'émission, n'a pas cru. "Je te promets que c'est vrai, tu pourras demander à Alexia Laroche-Joubert", lui a répondu son chroniqueur.

Ça fait peur

"La police et les CRS nous avaient évacués par-derrière. On a pas touché le sol de la descente des bus jusqu'au Planet. Les gardes du corps nous portaient, la foule nous a... Ça fait peur hein ! C'était incroyable !", a poursuivi l'ex-candidat en sollicitant ses souvenirs. "C'était une communion avec le public", a réagi Benjamin Castaldi. Un avis de suite nuancé par le père de Kylie, Maveric et Ainhoa.

"Une communion, je ne sais pas... Parce qu'on s'est vraiment ch*** dessus, je peux vous dire ! Parce que y'a des gens qui vous aimaient mais d'autres qui ne vous aimaient pas, au milieu. C'était particulier", s'est-il rappelé. "On est partis par-derrière, la police, les gyrophares... C'était n'importe quoi !, C'était fou...", a-t-il conclu.

Un événement auquel lui et ses camarades n'étaient probablement pas préparés. "On ne se rend pas compte de la notoriété et de la puissance de l'émission, quand on est participants", s'était notamment souvenue Karima Charni en mai 2021 sur Europe 1, elle qui avait participé à la quatrième saison du programme.