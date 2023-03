"On se retrouvait dans des eaux souterraines" : Kev Adams fou d'une célèbre chanteuse, elle balance sur leur relation

En l'espace d'une grosse dizaine d'années, Kev Adams est devenu une figure incontournable de la comédie française. Humoriste au talent précoce, il a enchaîné les succès comme peu d'autres pour s'imposer sur la scène hexagonale. Aujourd'hui, il poursuit sa carrière en se retrouvant notamment à l'affiche de la série télé intitulée Avenir, dont la diffusion se poursuit ce lundi 13 mars en prime time sur TF1.

L'occasion de revenir sur un épisode parfois oublié de sa vie sentimentale. En effet, s'il est désormais de notoriété publique qu'il a formé un couple avec la candidate de télé-réalité, depuis reconvertie en tant que chroniqueuse, Capucine Anav, puis avec l'ancienne Miss France et Miss Univers Iris Mittenaere, le comédien a également flashé sur une très célèbre chanteuse française. Cette dernière n'est autre que... Joyce Jonathan !

En 2016, dans l'émission C à vous, Kev Adams était passé aux aveux devant la chanteuse, également invitée sur par le programme de France 5. Un moment à la fois drôle... et quelque peu gênant. L'humoriste avait eu droit à un magnéto d'une de ses interventions à la radio en 2012, dans lequel il avouait avoir eu un coup de coeur pour Joyce Jonathan. "Je faisais des plateaux d'humour avant de commencer à faire mon spectacle et je l'ai rencontrée sur un plateau où elle faisait des chansons. J'ai flashé sur elle, un truc de malade", confiait-il.

Une drague lourde

Toujours lors de cette même interview de 2012, Kev Adams avouait ensuite avoir obtenu le numéro de la chanteuse et l'avoir lourdement draguée : "Un pote m'a conseillé d'inventer une histoire de dingue, genre : 'toi t'es un petit poisson clown dans l'océan et elle, une petite sirène qui chante'. Tous les jours, je lui envoyais un texto en mode : 'Hey! C'est le petit poisson clown, il est de retour!'"

Une séquence qui avait plutôt mis les invités mal à l'aise. "Bon, bah moi, je vais quitter cette émission...", lâchait même l'humoriste. "J'ai effectivement tenté de faire en sorte qu'il se passe quelque chose entre nous et je me suis pris ce que l'on appelle un bash. Donc voilà, je le dis aujourd'hui : je me suis pris un vent par Joyce Jonathan", avait alors conclu Kev Adams à ce sujet.