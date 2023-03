"On souffre" : Daniel Auteuil révèle le trouble qui le touche, comme son fils de 13 ans Zachary

On le connaissait acteur de talent, il s'épanouit également en tant que chanteur. Certes, Daniel Auteuil avait déjà poussé la chansonnette avec notamment le titre Que la vie me pardonne en 1985, mais il a désormais deux albums en collaboration Gaëtan Roussel, leader bien connu et bien aimé de Louise Attaque, à son actif : Si vous m'aviez connu et Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. La star de 73 ans se produit en ce printemps sur scène pour un spectacle musical intitulé Déjeuner en l'air. Une oeuvre pour laquelle le célèbre Sous-doué césarisé enchaîne les interviews. Au cours de l'une d'elle, il s'est attardé sur un problème de santé.

Au micro de Déborah Grunwald pour l'émission radiophonique de France Bleu, Dans le retro, Daniel Auteuil a expliqué la difficulté qu'il doit affronter au quotidien : la dyspraxie. Selon le site Ameli.fr, il s'agit d'une perturbation de la capacité à effectuer certains gestes et activités volontaires (nommé "praxie"). Ce trouble des apprentissages résulte d'un dysfonctionnement de la zone cérébrale qui commande la motricité.

Un trouble que son fils partage

Si aujourd'hui, ce trouble de l'apprentissage est accompagné d'un suivi particulier des parents et des enseignants, cela n'a pas été le cas de Daniel Auteuil durant son enfance qui s'est longtemps cru être "un crétin" : "On souffre, on souffre !" Cela a alors entraîné un important manque de confiance en lui, pensant qu'il n'était pas capable de jouer une pièce classique au conservatoire. "Je pense que j'étais un autodidacte de la dyspraxie. Je ne savais pas que je l'étais. C'est quand plus tard, on a décelé chez mon fils ce même truc et qu'on a quitté l'enseignement normal pour aller dans une école dite [alternative que j'ai compris, ndlr]", a-t-il ajouté. Père de deux filles de mères différentes - Aurore et Nelly - et d'un garçon, le comédien fait référence à son dernier, Zachary, 13 ans, né de son couple avec Aude Ambroggi. Philosophe, il estime que cela l'a construit et lui a notamment inculqué la "vertu du travail quand on n'est pas doué".

Installé en Provence, le célèbre Ugolin Soubeyran de Jean de Florette mène une vie dans un cadre privilégié et son fils apprend dans un établissement fait pour lui, comme l'avait confié son épouse dans Gala : "[Zachary] est scolarisé dans une école alternative en Camargue. On passe beaucoup de temps matin et soir pour l'amener et le ramener, mais il le mérite : il suit des études avec beaucoup de musique et de dessin, c'est génial."