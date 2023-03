Daniel Auteuil a quitté Paris : "maison de hippie" et école alternative pour son fils, sa vie loin de la ville avec Aude

Daniel Auteuil est ce soir dans La Doublure, diffusé sur TFX. Interviewé par le magazine Gala, le comédien de 73 ans a livré les secrets de sa nouvelle vie avec sa femme Aude en Provence. Confortablement installé dans une "maison de hippie", l'acteur y admire les talents artistiques de sa moitié et les nombreuses décorations qu'elle a réalisées dans leur nouveau nid douillet. "Les hippies, j'ai connu. Je dirais plutôt que c'est une maison d'artistes. Et ça, c'est grâce à toi Audie, au fait qu'il y a partout tes sculptures, les tableaux, tes dessins", a-t-il soufflé alors que les journalistes découvraient, des étoiles plein les yeux, leur maison.

Papa de Zachary, leur fils de 13 ans, Daniel Auteuil lui offre avec cette nouvelle maison un cadre de vie privilégié. "Il est scolarisé dans une école alternative en Camargue. On passe beaucoup de temps matin et soir pour l'amener et le ramener, mais il le mérite : il suit des études avec beaucoup de musique et de dessin, c'est génial", a quant à elle raconté Aude Ambroggi.

Ne regrettant absolument son choix d'avoir quitté la capitale, l'acteur du film Le diner de cons a confié : "Paris est une ville que j'aime profondément, que j'ai rêvée parce que c'est là-bas que ça se passait et où j'allais accomplir mon destin. Aujourd'hui, j'ai pu m'en détacher, la quitter pour être pleinement heureux ici en Provence... mais en fait, je pourrais être pleinement heureux partout où je suis avec la femme que j'aime."

J'ai 73 ans, Aude en a 45

Au cours de l'interview, l'ex-mari d'Emmanuelle Béart, avec qui il a eu sa fille Nelly, a également raconté son coup de foudre pour Aude Ambroggi : "Au début, il y a eu deux ans d'une espèce d'attente. Et puis, un jour, on se dit "au fond, on s'en fout". C'est très abstrait, cette histoire de différence d'âge. J'ai 73 ans, Aude en a 45, mais j'ai l'impression qu'on a le même âge... et je ne sais pas lequel."

Une très belle histoire qui s'est scellée par leur mariage célébré le 22 juillet 2006 en Corse à Porto-Vecchio. Ce jour-là, l'acteur avait pour témoin le chanteur Dave et d'autres amis étaient présents comme Maxime Le Forestier, Christian Clavier ou Élie Semoun.