"Je n'ai pas une minute à perdre" : Daniel Auteuil papa sur le tard, confidences sur son dernier enfant Zachary

Daniel Auteuil est un père de famille heureux. Le grand acteur français, aujourd'hui âgé de 73 ans, a connu de nombreuses relations au cours de sa vie. De 1978 à 1984, il a vécu avec l'actrice Anne Jousset. Ensemble, ils sont devenus parents d'une fille, Aurore, née en 1981. C'est ensuite avec la célèbre actrice française Emmanuelle Béart qu'il a eu une autre fille nommée Nelly, née le 19 novembre 1992. Des amours pour lesquels il a exprimé certains regrets. Mais après une idylle éphémère avec la comédienne Marianne Denicourt, c'est dans les bras de l'artiste corse Aude Ambroggi, rencontrée en 2003 d'une façon peu romantique, qu'il a fini par retrouver l'amour.

Aujourd'hui, le couple file le parfait amour. Et malgré les 33 années qui les séparent, ils ont accueilli un petit garçon le 26 septembre 2009, Zachary. Une paternité sur laquelle l'acteur a été interrogé par nos confrères de Gala, dans leur édition parue le 9 mars 2023, au cours d'un entretien fleuve. " On n'est pas le même père à 30 ans, 40 ans et 60 ans. Parce que la notion de temps change. Aujourd'hui, je n'ai pas une minute à perdre", déclare ainsi à ce sujet Daniel Auteuil.

Sa source d'inspiration

On y apprend également que le jeune garçon joue de la batterie et pêche à la mouche en fabriquant lui-même ses appâts. De plus, il semble être un puit sans fond pour l'inspiration de l'artiste, qui s'est remis à la musique ces dernières années. Il n'hésite par exemple pas à le mettre en scène dans le clip de la chanson Les petites coupures, premier extrait de son nouvel album.

"La plupart (des chansons, ndlr) font référence aux relations père-fils. Je m'aperçois qu'en étant le père d'un garçon de 13 ans, je raconte les histoires du point de vue du père que je suis aujourd'hui et de l'adolescent que j'étais à son âge. La présence et l'âge de Zachary me renvoient à beaucoup de questionnements. Aude m'a poussé à écrire et ce petit garçon m'a poussé à m'interroger sur les ressentis d'un père et d'un fils", développe Daniel Auteuil. "Quand j'étais jeune, j'enviais ces parents qui faisaient à leurs enfants de grandes explications sur la vie. Moi, je ne me trouvais pas terrible comme père parce que je ne savais pas faire ça. J'ai juste su leur transmettre ce que, moi, j'ai reçu... de l'amour !", conclut-il.