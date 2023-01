"J'ai beaucoup menti aux femmes" : Daniel Auteuil évoque ses ex et sa terrible "culpabilité"

Voilà bien longtemps qu'il se lève tous les jours, auprès de la même femme, avec le sourire. En 2003, Daniel Auteuil a rencontré l'artiste corse Aude Ambroggi pour ne plus jamais la quitter - malgré leurs 27 ans d'écart. Les amoureux se sont mariés le 22 juillet 2006 à Porto-Vecchio et ils ont eu un fils, en 2009, baptisé Zachary. Pour autant, impossible d'oublier que le comédien a un passé sentimental. Lui qui a longtemps évolué auprès d'Emmanuelle Béart évoquait, il y a quelques années, ses romances et ses ruptures avec beaucoup de franchise.

J'ai dépensé tout mon quota de culpabilité

"Les séparations, on les réussit mieux quand on se fait larguer car on se sent moins coupable, assurait-il dans les colonnes du magazine Femme Actuelle. J'ai dépensé tout mon quota de culpabilité, mais je continue à pleurer." S'il n'évoquait pas la raison de ces différentes ruptures amoureuses, l'acteur avouait qu'il avait des traits communs avec son personnage dans le film Nos femmes, qui aurait bien pu mener à sa perte... à savoir qu'il avait lui aussi "beaucoup" menti à certaines partenaires. "Enormément, même !", ajoutait-il.

Je n'ai jamais su mentir, je suis toujours devenu tout rouge

Daniel Auteuil a été en couple avec Anne Jousset de 1978 à 1984, avec qui il a eu Aurore. Il a ensuite aimé Emmanuelle Béart de 1984 à 1995, et a accueilli avec elle Nelly - ils conservent d'ailleurs une jolie relation amicale. En 2000, il a partagé la vie de la comédienne Marianne Denicourt. Mais c'est bel et bien Aude Ambroggi qui a remporté la palme, puisque ces deux-là s'aiment depuis plus de vingt ans. Il faut dire que le comédien n'a plus tant le goût à camoufler la vérité, et encore moins à elle. "Je ne mens plus depuis que j'ai fait le film L'adversaire, précise-t-il. Ce type avec une double vie, femme et maîtresse : quelle horreur ! Je n'ai jamais su mentir, je suis toujours devenu tout rouge. Mentir m'a fait souffrir toute ma vie." Mieux vaut, effectivement, s'éviter de telles palpitations...