"Pas d'argent pour inviter cette fille..." : Camille Combal fauché, confidences sur cette grosse galère

Son rôle de chroniqueur dans Touche pas à mon poste (C8) ainsi que celui d'animateur sur les ondes de Virgin Radio ont marqué un tournant important dans sa carrière. Désormais, Camille Combal est une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Sur TF1, il est aux commandes d'émissions très suivies comme Danse avec les stars, Mask Singer ou encore Une famille en or. Mais avant de connaître le succès, il a connu la galère.

En interview auprès de Melty, Camille Combal se souvient de ses débuts alors qu'il venait de débarquer à Paris, quittant ainsi ses Hautes-Alpes natales. "Je croisais Arthur qui allait faire son émission Planète Arthur, c'était dingue, mais en même temps, c'était une période de vraie galère de thunes, j'étais tout seul à Paris, on ne connaît personne, je n'avais absolument pas de famille, se souvient l'animateur de 40 ans. J'allais à la laverie, j'avais trois chemises que je lavais et que je mettais deux fois dans la semaine."

Ce manque d'argent, le charmant brun l'a regretté aussi lorsqu'il a souhaité un rendez-vous avec une femme qui ne le laissait pas indifférent... et qu'il n'a pas eu les moyens de l'inviter. "Il y avait une fille qui me plaisait, mais je n'avais pas l'argent pour l'inviter au resto", regrette Camille Combal. Et de relativiser cette situation pas toujours très drôle : "C'était un monde partagé dans les deux mais on avait une niaque de fou et on a travaillé dur."

Aujourd'hui, c'est sa belle Marie Treille Stéfani qu'il invite au restaurant. En couple depuis quelques années, les amoureux se sont mariés en 2019 et sont en route pour une nouvelle vie... à trois ! En effet, la chroniqueuse de l'émission Bel & Bien présentée par Ali Rebeihi et Agathe Lecaron est enceinte de leur premier enfant. Le couple reste très discret sur sa vie privée et les confidences sur le sujet se font extrêmement rares. Toutefois, la belle Marie Treille Stéfani a affiché fin janvier 2022 son ventre déjà bien arrondi de future maman. Des images capturés par Elsa Wolinski, sa collègue dans l'émission de France 2, et partagées sur les réseaux sociaux.