"Pas mal de haine et de too much" : Une candidate de Mariés au premier regard déçue par la production

"Rester mariés ou divorcer ?", c'est la question à laquelle les candidats de Mariés au premier regard 6 devront répondre ce lundi 20 juin sur M6. L'édition 2022 de l'émission touchant à sa fin, les téléspectateurs connaîtront enfin le dénouement des nombreux mariages célébrés à Gibraltar. Auront-ils tous la chance de connaître un heureux destin comme celui de Laure et Matthieu ? Si leurs débuts avaient été compliqués, les jeunes époux sont finalement presque les seuls à être restés ensemble à l'issue du tournage. Mieux encore : Laure annonçait sa grossesse dans l'épisode "Que sont-ils devenus". Cette année, la jeune femme a donc regardé le programme d'une autre toute façon. Consciente des coulisses des tournages, Laure a découvert les profils et les couples formés par la science d'une autre manière que tous les autres fans du programme.

Mais contrairement à ce que l'on aurait pu penser, la maman de Lya n'a pas été convaincue. A un internaute qui lui demandait des conseils pour participer à l'émission sur Instagram (voir diaporama), Laure n'est pas passée par quatre chemins pour dévoiler sa vérité : "Autant l'année dernière, je l'aurais conseillée les yeux fermés, autant maintenant j'émets quelques réserves."

Laure reproche notamment le manque d'authenticité de certaines histoires : "J'ai du mal à tout comprendre et à suivre cette année, raconte-t-elle. Je trouve qu'il y a pas mal de haine et de too much. Ça n'est que mon avis et sans doute le fait d'y avoir participé me donne un regard différent." Autre point plus personnel qu'elle a abordé, le manque d'humanité de l'équipe : "Je suis assez déçue de la production qui, du jour au lendemain, ne prend même plus la peine de prendre des nouvelles. Alors qu'on s'est tellement confiés à eux, on a tout donné et BIM. On ressent vraiment le côté TV/Numéro. On perd un peu le côté humain mais on va dire rien de surprenant."

Malgré la déception, Laure n'en serait pas là où elle est aujourd'hui. Grâce à Mariés au premier regard, la candidate a rencontré l'homme de sa vie et multiplie les projets avec lui. Après le mariage, le couple a passé le cap du premier achat de maison en Normandie pour accueillir comme il se doit Lya, le fruit de son amour arrivé le 24 août dernier. Un bébé bonheur qui vaut bien un petit raté de la prod...