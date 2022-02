Mariés au premier regard : Mise "au placard" par la prod, une candidate s'exprime

Depuis 2016, les téléspectateurs de M6 ont le plaisir de découvrir chaque année une nouvelle saison de Mariés au premier regard. Et depuis peu, ils ont le bonheur de découvrir une émission spéciale "Que sont-ils devenus ?" pour prendre des nouvelles d'anciens participants. Mais cette année, tout ne s'est pas passé comme prévu pour certains.

Mariés au premier regard a permis à certains participants de trouver l'amour. On pense notamment à Charline et Vivien (saison 3 en 2019) qui ont renouvelé leurs voeux en juin 2021 et ont accueilli leur fille Victoire en janvier de la même année, à Elodie et Joachim (saison 4 en 2020) qui ont rapidement emménagé ensemble, ou à Matthieu et Elodie de la dernière saison, devenus parents d'une petite Lya en août dernier.

Si certains n'ont pas trouvé l'amour, ils ont trouvé des amis précieux. Nombreux sont les ex-candidats à avoir pris contact les uns avec les autres pour partager leurs expériences dans un premier temps. Des liens forts se sont ensuite tissés au point qu'ils s'organisent des week-end ensemble. Les internautes peuvent le voir sur les réseaux sociaux. Le dernier s'est déroulé dans le sud de la France, en janvier dernier, et a notamment réuni Marlène (2019), Matthieu, Sarah (2020) ou encore Yannick (2021). Le prochain doit avoir lieu à Lyon en mars et les caméras de M6 devaient les suivre. Mais la production en a finalement décidé autrement.

A l'occasion d'un questions/réponses qui a débuté le 15 février et qui s'est terminé ce mercredi 16, Marlène a dévoilé qu'ils ne seront pas dans l'émission "Que sont-ils devenus ?" comme cela était prévu. "Je vais vous répondre en toute sincérité et transparence. Il y a quelques mois, j'ai été contactée par la prod' car ils voulaient faire un épisode spécial Que sont-ils devenus ? sur la famille MAPR. L'épisode devait retracer l'amitié entre les candidats à travers un week-end (comme vous le voyez sur nos réseaux sociaux). Après s'être rendus dispo et avoir calé une date, la prod' a préféré nous 'mettre au placard' pour finalement privilégier les nouveaux candidats. Du coup, nous avons décidé de garder ce week-end entre nous (et sans caméras) en mars, à Lyon", peut-on lire. Nul doute qu'ils ne sont pas en froid avec la production de Mariés au premier regard pour autant. Cela n'est peut-être que partie remise.