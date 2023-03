"Pendant un an et demi..." : Laury Thilleman ex de Monsieur Poulpe, elle s'explique en vidéo !

Je crois que ce que je préfère chez lui...

Jusqu'à ce que l'on apprenne le réel lien qui unit ces deux personnalités. "Laury Thilleman, c'est mon ex-voisine. Je vous ai bien attrapés", déclare Monsieur Poulpe, qui est par contre le véritable ex de la comédienne Bérengère Krief. C'est alors que Laury Thilleman, qui s'est filmée dans la rue, apparaît à l'écran et fait dans la surenchère. "Alors avec Poulpe, on a été voisins pendant à peu près un an et demi et je crois que ce que je préfère chez lui, c'est son chien", révèle celle qui a présenté la dernière cérémonie des Victoires de la Musique.

"Je le croisais souvent lorsque je sortais de chez moi, je le caressais, on se faisait des petits dîners", poursuit l'ancienne femme du chef Juan Arbelaez au sujet de l'animal de compagnie. "En fait, pendant un an et demi, j'ai appelé son chien Horton, alors qu'il s'appelle Gordon. Horton, si tu regardes cette vidéo, pardonne-moi de tout mon coeur. Promis, je t'enverrai tout plein de croquettes", conclut-elle en adressant un baiser à la caméra. Un joli canular de la part des deux animateurs, qui démontrent toute leur auto-dérision dans cette vidéo qui a bien fait rire les internautes.