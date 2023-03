Diaporama : "Pendant un an et demi..." : Laury Thilleman ex de Monsieur Poulpe, elle s'explique en vidéo !

"Pendant un an et demi..." : Laury Thilleman ex de Monsieur Poulpe, elle s'explique en vidéo !

En effet, ils ont habité à côté l'un de l'autre pendant près d'un an et demi. Laury Thilleman (Miss France 2011) - Avant-première du film "Encanto" de Disney au Grand Rex à Paris le 19 novembre 2021. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

6 / 23