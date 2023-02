"Plus jamais" : Cette mésaventure de Virginie Ledoyen qui a ruiné son été

Virginie Ledoyen sera bientôt de retour en salles sombres, dans le film L'amour et les forêts réalisé par Valérie Donzelli. L'occasion pour l'actrice de 46 ans de répondre aux questions de Madame Figaro, pour un "petit point coquetterie", paru en kiosques vendredi 10 février 2023. Celle qui incarnait Agathe, une fashionista parisienne au chic déconcertant dans Tout ce qui brille en 2010, a livré ses secrets de beauté à nos confrères. On sait à présent qu'elle a pour modèles des femmes comme Claudia Cardinale ou encore Brigitte Bardot, qui "dégagent une liberté folle". Un charisme et une liberté qui nous rappelle quelqu'un... De ses idoles à son parfum Chanel préféré, en passant par sa routine capillaire, Virginie Fernández de son vrai nom a tout dévoilé. Et concernant ses cheveux justement, elle a raconté une mésaventure qui lui a ruiné tout un été... "Comment soignez-vous vos cheveux fins?" lui ont demandé nos confrères. Ce à quoi l'ex épouse d'Arié Elmaleh a répondu en dévoilant ce que l'on peut appeler ses "do" et "don't".

"J'ai passé un été les cheveux verts !"

Alors qu'elle ne jure que par la gamme volumisante qu'elle utilise quotidiennement pour prendre soin de sa chevelure fine, la maman de Lila, Isaac et Amalia est en revanche vent debout contre un autre type de soin : le henné noir. Pour elle c'est clair et net : "plus jamais de henné noir." Et si l'actrice est aussi radicale, c'est parce qu'elle est visiblement encore marquée par la catastrophe capillaire qu'elle a subie à cause de cette pratique : "J'ai passé un été les cheveux verts !". Une anecdote dont Virginie Ledoyen se serait visiblement bien passée de raconter ! Mais celle qui a donné la réplique à Leonardo DiCaprio dans La plage n'a pas à s'en faire : son élégance naturelle n'a sûrement pas été évincée par quelques reflets verdâtres. D'autant que la mésaventure a probablement finie par être rattrapée par la routine de soin dont elle est "fan", à savoir "la gamme volumisante à la rose de Christophe Robin". Conclusion : le shampoing volumisant, on prend ; le henné noir, on laisse !