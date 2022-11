Virginie Ledoyen, mère de 3 enfants : son aînée Lila a déjà 21 ans, elle est son sublime sosie

Virginie Ledoyen fait des éclats depuis des années. L'actrice a démarré très jeune, à 3 ans, dans des publicités, tourne dans un clip comme Sauvez l'amour de Daniel Balavoine et fait son premier film au cinéma, à l'âge de 10 ans, avec le film franco-italien Les Exploits d'un jeune Don Juan de Gianfranco Mingozzi. C'était durant les années 1980 et depuis, l'actrice n'a jamais quitté les écrans, elle qui fête ce 15 novembre 2022 ses 46 ans déjà, un visage magnifique sans aucune intervention de la chirurgie. Elle peut aussi se dire que la transmission du charisme est assurée, puisque sa fille aîné Lila est son magnifique sosie.

En 1997, Virginie Ledoyen est à l'affiche du film Héroïnes de Gérard Krawczyk. Dans ce long métrage, elle partage la vedette avec Maïdi Roth qui s'est depuis épanouie comme auteure-compositrice-interprète. La talentueuse Virginie a également collaboré avec Louis Soubrier, chef décorateur professionnel pour ce film. Un couple naît alors, puis une enfant, Lila, le 27 septembre 2001. Six ans plus tard, celle qui a donné la réplique à Leonardo DiCaprio et Guillaume Canet dans La Plage croise le chemin d'Arié Elmaleh. En couple avec le frère de Gad de 2007 à 2015, elle accueillera la naissance de deux autres enfants, un fils, Isaac, en juillet 2010, puis Amalia, en avril 2014.

Les années ont passé. Pendant que sa maman a tourné dans des oeuvres aussi différentes que Huit femmes, Tout ce qui brille ou encore Les Adieux à la reine, la petite Lila est devenue grande. Et c'est en 2018, à l'âge de presque 17 ans que la fille aînée de Virginie Ledoyen fait une apparition remarquable au grand dîner organisé par Dior, Madame Figaro et Unifrance à l'hôtel JW Marriott en marge de la 71e édition du Festival de Cannes. Si sa beauté est indiscutable, sa ressemblance avec sa célèbre maman, qui était membre cette année du jury de la sélection Un Certain Regard, est particulièrement frappante ! Mère et fille n'avaient pas posé côte à côté lors de cet événement une façon de ne pas attirer tous les regards, mais difficile de ne pas s'attarder sur la beauté de chacune, tant elle est éclatante !