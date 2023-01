"Pour être honnête..." : L'aveu inattendu que Delphine Wespiser avait fait juste après son sacre

Il y a plus de 10 ans maintenant, Delphine Wespiser était élue Miss France 2012. Mise en valeur par un sublime sourire et une chevelure de feu, la jeune alsacienne a très rapidement fait chavirer le coeur de nombreux téléspectateurs et du jury. Tout au long de son année de règne, la belle s'est montrée on ne peut plus à l'écoute des Français et très investie dans différentes causes, comme celle des animaux, qu'elle continue de défendre bec et ongles aujourd'hui.

Ce mardi 3 janvier 2023, Delphine Wespiser célèbre ses 31 ans. Des années après son sacre, la belle n'arbore plus sa chevelure flamboyante. Il faut dire qu'elle n'a jamais vraiment été rousse... Et oui, si vous n'étiez pas encore au courant, sachez que l'alsacienne a en réalité une couleur de cheveux bien plus banale que le roux qu'elle a affiché sur la scène du Parc des expositions de Penfeld, en Bretagne, ce fameux soir du 3 décembre 2011. À l'époque, le pays s'était emballé de voir une jeune femme rousse être élue Miss France, pour la seconde fois seulement ! "Oui, je crois qu'il n'y a eu qu'une Miss rousse dans les années 1950. Mais pour être tout à fait honnête, je suis brune à l'origine", avouait-elle alors dans les colonnes du journal France-Soir, deux jours seulement après son élection.

J'ai un tempérament de feu

Si elle a choisi d'arborer cette couleur, c'est pour une bonne raison. Fière de son caractère fort, motivé et enthousiaste en toutes circonstances, la jeune femme a considéré cette teinture comme une évidence. "Cette teinture reflète mon caractère ! J'ai un tempérament de feu, je suis quelqu'un de déterminé et de passionné", ajoutait-elle ensuite.

Aujourd'hui, Delphine Wespiser mène une carrière couronnée de succès. En plus d'être chroniqueuse régulière dans l'émission Touche pas à mon poste, l'ancienne reine de beauté anime diverses émissions de divertissement. Depuis 2013, elle endosse également les costumes des princesses Blanche et Rouge, deux personnages emblématiques de l'émission Fort Boyard. Elle a également tenté de se lancer dans la politique de sa région et est très active sur les réseaux sociaux, où elle diffuse régulièrement des messages pour sensibiliser ses abonnés à la cause animale.