"Pour lui, c'était le monde à l'envers" : Elodie Bouchez et Thomas Bangalter (Daft Punk) ont choqué leur fils Tara Jay

En couple avec le musicien français Thomas Bangalter du duo Daft Punk, Élodie Bouchez - ce soir sur France 2 dans Quelle époque ! - a eu deux garçons, Tara-Jay (né en 2002) et Roxan (né en 2008). Interviewée dans le magazine ELLE, la comédienne a évoqué son rôle de maman et les aspirations professionnelles de ses fils. "Contrairement à moi, mes deux fils ont grandi dans un environnement artistique. Mon grand, Tara-Jay, qui a 21 ans, a voulu être acteur vers 9-10 ans, il a eu l'opportunité de tourner dans un film de Cédric Kahn, Vie sauvage. Il s'est intéressé de très près au cinéma, au théâtre, a beaucoup fréquenté la Cinémathèque. Mais, au fil des ans, des rencontres, il a préféré se diriger vers la technique et l'image", a-t-elle confié.

Tout à fait prêts à l'encourager dans ce domaine, ses parents lui ont donné un conseil que le jeune homme n'a apparemment pas apprécié au départ. Elle raconte : "Je me souviens qu'au moment de choisir sa fac il a voulu faire philo. Avec son père, on lui disait 'Tu devrais plutôt faire une fac de théâtre, avec des gens qui partagent ta passion... Pour lui, c'était le monde à l'envers ! En gros, on l'encourageait à faire une fac de 'branleurs'. [Rires.] Plutôt que de m'inquiéter, ça me rassurait de savoir où il mettait les pieds, j'avais confiance en lui."

Je ne veux pas me plaindre toute la journée

Concernant son cadet Roxan, il a également souhaité être acteur. Un temps seulement. Puisqu'une expérience l'a finalement dissuadé de faire ce métier. "Comme son frère, il a pensé devenir acteur mais à la fin du tournage d'Hawaï, il m'a confié : 'Je ne veux pas être acteur, je préfère l'image, et puis je ne veux pas attendre et me plaindre toute la journée' Ça ma donné raison dans l'idée de ne pas les empêcher de faire leur propre expérience."

Pour rappel, l'actrice est actuellement dans le film Je verrai toujours vos visages de Jeanne Henry et sera dans Hawaï en salles le 10 mai prochain. Elle sera également dans Un hiver en été de Laetitia Masson, dont la date de sortie n'a pas encore été dévoilée.