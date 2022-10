Elodie Bouchez et Thomas Bangalter (Daft Punk) parents : rares confidences sur leurs fils loin du star-système

Membre de la distribution du biopic sur Simone Veil réalisé par Olivier Dahan, Elodie Bouchez brille autant sur les écrans qu'elle est discrète sur sa vie privée. La comédienne de 49 ans est pourtant en couple avec une superstar : la moitié de Daft Punk - l'autre étant Guy-Manuel de Homem-Christo - qui a annoncé sa séparation en 2021. Le musicien casqué et sa bien-aimée essaient rester discrets depuis plus d'une décennie, mais parfois, quelques confidences et détails s'échappent...

Cela fait vingt-trois ans que Thomas Bangalter a conquis le coeur d'Elodie Bouchez. De leur couple, sont nés deux enfants, Tara-Jay (né en 2002) et Roxan (né en 2008). Dans Les Inrocks en 2013, l'artiste s'était confié sur sa vie familiale, entre la France et la Californie. "Notre vie personnelle et familiale est [Paris]. On passe beaucoup de temps entre Paris et la Californie, où a lieu une grosse partie de notre production, de notre manufacture", avait raconté le musicien.

Enfants de stars, les petits Bouchez-Banglater mènent toutefois une vie normale. C'est Elodie Bouchez qui l'avait expliqué dans les pages de Gala en 2016 : "Comme nous-mêmes ne sommes pas trop sollicités, nos garçons en bénéficient. Ils vont d'ailleurs dans une école publique de quartier. On pourrait bien entendu les inscrire dans des établissements où il n'y a que des enfants comme eux, on n'a rien contre d'ailleurs, mais pour l'instant, on n'en voit pas la nécessité." Leur couple, elle le décrit comme "exalté et confiant", des mots qu'elle avait employés dans Paris Match. "On fait comme on peut. On arrive à se suivre et à créer des choses dans plusieurs endroits, tout en restant en famille. C'est parfois acrobatique mais nous faisons en sorte que chacun s'épanouisse dans son métier", avait-elle ajouté.

Lors de la Fashion Week Parisienne, les amoureux avaient été aperçus lors du show Saint Laurent, mais ils avaient scrupuleusement posé séparément devant les objectifs des photographes. Ils avaient toutefois accepté d'être côte à côte à la soirée "Women In Motion" par Kering dans le cadre du 75ème Festival International du Film de Cannes le 22 mai dernier.