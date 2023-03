Elodie Bouchez : Ce gros malentendu sur son couple avec un Daft Punk, elle rétablit la vérité !

Découverte à l'âge de 21 ans au cinéma dans Les Roseaux sauvages sous la direction d'André Téchiné, Elodie Bouchez approche désormais des 50 ans. L'actrice française à la voix chuchotante et aux sourires généreux fait de nouveau des éclats sur le grand écran dans Je verrai toujours vos visages, réalisation de Jeanne Herry. C'était aussi avec cette réalisatrice, accessoirement fille de Miou-Miou et de Julien Clerc, que la comédienne avait touché en plein coeur dans Pupille. Cette fois, elle incarne une médiatrice qui essaie de faire parler victime et agresseur dans le cadre de la démarche de justice restauratrice, dans un long métrage aux casting cinq étoiles. Interviewée par Le Parisien, elle évoque en pointillés sa vie privée et réagit à un malentendu...

Si elle est très discrète, Elodie Bouchez ne cache aucunement être en couple avec Thomas Bangalter, moitié de Daft Punk avec Guy-Manuel de Homem-Christo depuis de nombreuses années. Ensemble, ils sont devenus parents de deux garçons, Tara-Jay (21 ans) et Roxan (14 ans), menant une vie sereine en France. Pourtant, dans Le Parisien, elle s'étonne : "Je croise encore à Paris des gens qui me disent : 'mais t'es ici ?'" On la croit être partie aux Etats-Unis mener la vie de femme de rockstar. Pour le quotidien, elle assure n'avoir vécu que huit mois à Los Angeles pour le tournage de la série Alias.

La transmission du goût de l'art

Ses enfants ont suivi une scolarité classique en France, pas au lycée français de Los Angeles, et partagent avec leurs parents l'attrait pour l'art. Dans Gala, elle en a dit plus sur sa progéniture : "Les fruits ne tombent jamais loin de l'arbre, glisse-t-elle. Le plus jeune crée déjà des films et des musiques sur son ordinateur. L'aîné est chef opérateur. Cela m'a rassurée de le voir choisir une filière de bac théâtrale, comme moi. J'avais son âge lorsque Les Roseaux sauvages sont sortis. Cela m'emplit d'une nostalgie, douce et positive."

Certains ont aussi pu penser qu'Elodie Bouchez avait aussi voulu lever le pied dans sa carrière. La Montreuilloise affirme au Parisien de son côté avoir un rapport "absolu" avec ce métier, misant sur sa patience acquise très tôt lorsque les bons rôles se sont parfois fait rares. Sur sa carrière de trente ans, figurent des oeuvres aussi variées que réjouissantes, que ce soit Brice de Nice, Simone - le voyage du siècle et bien sûr La Vie rêvée des anges. On la retrouvera prochainement dans L'Amour ouf, réalisé par son partenaire dans Pupille et Je verrai vos visages, Gilles Lellouche.