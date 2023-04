"Qu'elle se taise à mon sujet" : Valérie Trierweiler envoie un énième message tranchant à Julie Gayet

En effet, elle aurait été accusée d'avoir cassé de la vaisselle du mobilier national lors d'une dispute. À l'époque, François Hollande n'avait pas démenti. "Cette rumeur me blesse toujours, je n'arrive pas à la digérer. François Hollande était contre les démentis parce qu'il pensait que ça allait attiser les choses. Aujourd'hui, je crois que c'est une erreur. Il faut faire un démenti tout de suite pour tout stopper directement", regrette-t-elle. "II ne m'a pas assez protégée. Mais, la situation n'était pas facile pour lui non plus et je ne veux pas avoir l'air de sortir de la vieille rancune. Il se dit peut-être aujourd'hui qu'il aurait dû plus me protéger car ça l'aurait protégé lui-même". Une chose est sûre, Valérie Trierweiler ne garde pas que de bons souvenirs de son séjour à l'Élysée.

Et ce n'est pas la première fois que Valérie Trierweiler s'en prend à Julie Gayet. En effet, les deux femmes se sont retrouvées en début d'année pour réaliser une photo de groupe à l'occasion de la sortie du livre 125 et des milliers, dans lequel l'autrice Sarah Barukh avait convié 125 personnalités pour rendre hommage aux 125 femmes tuées par leur conjoint. Et apparemment, leurs retrouvailles ne se sont pas passées comme prévu, comme l'expliquait Valérie Trierweiler sur RTL.