"Qu'on sauve Ben Affleck !" : Jennifer Lopez recadre (encore !) sèchement son mari, vives réactions

Ben Affleck serait-il déjà épuisé par sa femme Jennifer Lopez ? Quelques jours après la cérémonie des Grammys où la chanteuse était apparue en train de recadrer son époux, rebelotte. Lors d'une soirée organisée pour la promotion du nouveau film de l'interprète du titre If you had my love, Mariage en otage (disponible sur Amazon Prime Video depuis le 27 janvier 2023), l'acteur de 50 ans a dû une nouvelle fois se plier aux exigences de sa femme qui souhaitait faire un selfie.

Une situation que beaucoup d'hommes en couple connaissent mais qui semble véritablement éreinter Ben Affleck. Ainsi alors qu'il était tranquillement assis en train de profiter de la soirée, l'acteur a été vilipendé par sa femme qui lui a demandé de se lever rapidement afin qu'il fassent une photographie ensemble. Bien sûr, Jennifer Lopez n'a pas hésité à dire à son époux de sourire, lui qui n'avait pas une mine assez réjouie à son goût.

Il faut sauver le soldat et l'ami Affleck

Une vidéo qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, les internautes s'amusant et même parfois s'inquiétant du sort du "pauvre" Ben Affleck. "Je vois ça comme le fait qu'il veuille avoir une vie d'homme plus âgé et JLO le contraire, mais ils doivent s'aimer l'un l'autre, donc Ben est partout avec elle mais veut rester à la maison à dormir", "Le pauvre, quand il se lève et la regarde, cela me rappelle la fois où Maradona a pris une inspiration pour sourire à un fan qui lui demandait une photo, le pauvre n'a pas pu se lever... celui-ci prend le même chemin", "Cet homme a toujours l'air de ne pas vouloir être là où il est", "Matt Damon va faire un film intitulé "sauver le soldat et l'ami Affleck"", ont commenté plusieurs internautes, s'amusant de la séquence.