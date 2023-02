Jennifer Lopez et Ben Affleck : Leur amour sur la peau, un grand pas franchi pour le couple star

Chacun célèbre l'amour à sa façon, et la Saint-Valentin en est probablement le meilleur exemple. Car si certains font dans le classique, d'autres préfèrent célébrer cette fête avec davantage d'excentricité. C'est le cas notamment du couple de superstars formés par la chanteuse Jennifer Lopez et l'acteur Ben Affleck. En effet, les tourtereaux ont décidé de se faire tatouer en ce jour bien particulier, leur première Saint-Valentin depuis qu'ils se sont mariés l'été dernier, comme l'a dévoilé celle que l'on surnomme "J-Lo" sur les réseaux sociaux, et plus précisément par le biais d'une publication sur son compte Instagram où elle suivie par pas moins de 234 millions d'abonnés à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Dans ce post, à retrouver ci-dessous, on peut en effet apercevoir sur la première photographie que la chanteuse de 53 ans s'est fait tatouer au niveau de ses côtes le symbole infini avec son prénom et celui de Ben Affleck. Sur un autre cliché, on peut constater que le tatouage de l'acteur est légèrement différent puisqu'il a décidé de se faire tatouer deux flèches qui se croisent avec les initiales de leurs prénoms respectifs, "J" et "B". Jennifer Lopez a légendé cette publication en écrivant : "Engagement. Joyeuse Saint-Valentin mon amour."