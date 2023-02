Diaporama : "Qu'on sauve Ben Affleck !" : Jennifer Lopez recadre (encore !) sèchement son mari, vives réactions

"Qu'on sauve Ben Affleck" : Cette vidéo virale de Ben Affleck et Jennifer Lopez Jennifer Lopez et Ben Affleck au cours de la soirée de promotion de son nouveau film Mariage en otage. © Twitter

"Qu'on sauve Ben Affleck" : Cette vidéo virale de Ben Affleck et Jennifer Lopez Jennifer Lopez et Ben Affleck au cours de la soirée de promotion de son nouveau film Mariage en otage. © Twitter

"Qu'on sauve Ben Affleck" : Cette vidéo virale de Ben Affleck et Jennifer Lopez Jennifer Lopez et Ben Affleck au cours de la soirée de promotion de son nouveau film Mariage en otage. © Twitter

"Qu'on sauve Ben Affleck" : Cette vidéo virale de Ben Affleck et Jennifer Lopez Jennifer Lopez et Ben Affleck au cours de la soirée de promotion de son nouveau film Mariage en otage. © Twitter

"Qu'on sauve Ben Affleck" : Cette vidéo virale de Ben Affleck et Jennifer Lopez Jennifer Lopez et Ben Affleck au cours de la soirée de promotion de son nouveau film Mariage en otage. © Twitter

"Qu'on sauve Ben Affleck" : Cette vidéo virale de Ben Affleck et Jennifer Lopez Jennifer Lopez et Ben Affleck au cours de la soirée de promotion de son nouveau film Mariage en otage. © Twitter

"Qu'on sauve Ben Affleck" : Cette vidéo virale de Ben Affleck et Jennifer Lopez Jennifer Lopez et Ben Affleck au cours de la soirée de promotion de son nouveau film Mariage en otage. © Twitter

"Qu'on sauve Ben Affleck" : Cette vidéo virale de Ben Affleck et Jennifer Lopez Jennifer Lopez et Ben Affleck au cours de la soirée de promotion de son nouveau film Mariage en otage. © Twitter

10 / 21