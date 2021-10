"Quand j'entends que je n'ai pas de valeurs..." : Alix (Koh-Lanta), jugée "hypocrite" et "agressive", réplique

Mardi 12 octobre 2021, dans Koh-Lanta, La Légende, c'était (presque) la réunification. Les Lanta Naï jaunes et les Korok rouges ont eu pour mission de désigner dans l'équipe adverse l'ambassadeur qui défendra les intérêts de chacun. Cet épisode a également été marqué par l'élimination définitive de Clémentine... et le comportement d'Alix, qui a fait jaser sur les réseaux sociaux. Au lendemain de la diffusion, l'amoureuse de Mathieu, vu dans Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020, s'explique sur Instagram.

Sur le camp rouge, tandis que Jade et Alexandra discutaient de l'avenir des filles, désormais en minorité, dans Koh-Lanta, Alix s'est éloignée et a préféré rejoindre les garçons, sceptiques. "Elles magouillent toujours les deux", lance-t-elle à Laurent, entre autres, afin de se couvrir. Aussi, dans les extraits de l'épisode diffusé la semaine prochaine, à savoir mardi 19 octobre 2021, la jeune blonde venue du Sud s'en prend à Jade. Des images qui ne passent pas auprès de certains téléspectateurs, qui n'hésitent pas à la qualifier d'"hypocrite", "girouette" et même "agressive".

"Il y a des personnes qui se font un jugement sur ta personne en fonction d'un jeu. J'ai défendu ma place quoi qu'il en coûte, tout le monde est sur le même pied d'égalité à mes yeux et l'influence des réseaux n'a aucun impact sur mes décisions (comparé à certaines personnes), réplique alors Alix en story sur son compte Instagram. Aujourd'hui, peu d'importance de m'entendre avec untel ou untel ou de me faire bien voir auprès des 'Kohpains' qui ne me connaissent qu'à travers un jeu."

Et de poursuivre : "Actuellement, je vis de vraies aventures avec de vraies personnes, de vraies émotions et interactions enrichissantes. La vraie vie quoi." C'est ainsi qu'elle propose aux internautes qui la critiquent d'en apprendre plus sur elle, autrement, avant de s'agacer. "Alors quand j'entends : 'Alix elle est comme ci, comme ça, elle n'a pas de valeurs.' Je vous invite à passer une journée avec moi dans la vraie vie. Pour apprendre à me connaitre avant d'émettre le moindre jugement", conclut-elle. Une mise au point on ne peut plus claire !