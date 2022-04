"Quel corps !" : Camille Cerf se dévoile nue sous la douche, sa photo fait sensation

Malheureusement pour les plus amoureux d'elle, Camille Cerf n'est pas un coeur à prendre. Elle s'épanouit même au contraire pleinement avec le mannequin et acteur Théo Fleury. Voilà déjà un an que les deux têtes blondes s'aiment et ne se quittent plus d'une semelle. "J'ai préféré le dévoiler moi-même car je ne voulais pas garder ma relation secrète (...) On fait des projets à long terme, ça se passe super bien. Je suis très contente", confiait la meilleure amie d'Iris Mittenaere pour le magazine Gala.

Le couple a vraisemblablement surtout eu des projets de voyage. C'est avec Théo que Camille Cerf est d'ailleurs allée à Coachella, après avoir visité Los Angeles. Elle lui a également fait découvrir le ski et la montagne auparavant ou encore la Corse l'été dernier, entre deux week-ends romantiques à travers la France.