"Quelque chose qui me hante" : Bilal Hassani victime de viol, il sort du silence à travers un témoignage poignant

"Je ne pouvais pas en parler en public"

"C'est quelque chose qui me hante depuis 2019" a déclaré celui qui se confiait sur son coming-out l'an passé, révélant alors que ce jour-là, il était parti en soirée avec une personne de son cercle, "quelqu'un à qui je faisais confiance". Il a poursuivi en expliquant avoir ressenti une sensation bizarre après avoir bu "deux trois verres". C'est alors qu'il s'est rendu compte qu'il était "sous l'influence d'une substance" qu'il n'avait pas "voulu prendre".

Après une alternance entre "black out" et prise de conscience qu'il subissait "une agression sexuelle, un viol", l'influenceur s'est réveillé le lendemain matin sans comprendre pourquoi l'agresseur se trouvait dans son lit. "Je ne pouvais pas en parler en public", a-t-il confié à la journaliste, précisant que là, c'est "la seule fois" qu'il le fera. "Je n'avais pas envie de donner une nouvelle corde pour nourrir la haine que je reçois. Ça se serait su assez vite et ce serait devenu le sujet", a-t-il précisé. Un témoignage bouleversant qui fait froid dans le dos...