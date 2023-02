"Rêve d'orient entre ciel et terre" : Ce cadeau d'exception de Jamel Debbouze à sa mère Fatima, après 16 ans d'attente

Le plus beau des cadeaux

"Mima. Tout me ramène à toi, à l'amour que tu distilles depuis toujours dans le moindre de tes gestes, le moindre de tes plats", lit-on en page d'accueil du site internet. À la carte chez Dar Mima, des spécialités méditerranéennes comme la salade Zaalouk, la pastilla, le fattouche, le tajine et bien sûr le couscous. Mais ce n'est pas tout ! Côté bar, on déguste des cocktails signatures ou un thé à la menthe. Pour ce qui est du dessert, le choix se fait notamment entre une pastilla à la crème de lait et fleur d'oranger, un coupe glacé à la corne de gazelle ou encore les mystérieuses pâtisseries de Mima... un véritable voyage oriental en plein coeur Paris. Une carte d'exception élaborée en collaboration avec Lahcen Hafid, chef au Ritz, dans un décor somptueux. Pour couronner le tout, "Une bande son mêlant accents rétro et modernité éveille l'imagination au fil des classiques du cinéma. Puis, 3 à 4 fois par semaine, la musique live fait son entrée, portée par les percussions et la guitare et ponctuée d'une playlist bien choisie, pour ancrer l'esprit de la fête dans le coeur des hôtes jusque tard dans la nuit", peut-on lire sur le site internet du restaurant. En bref, le plus beau des cadeaux.