"Ridicule", "Bolosse", "Obsédée" : Shakira reçoit un torrent d'insultes après sa dernière vidéo...

Serait-ce l'attaque de trop pour Shakira ? La chanteuse de 46 ans est particulièrement remontée envers son ex, Gerard Piqué et on ne compte plus les piques qu'elle lui envoie directement, ou indirectement depuis plusieurs mois maintenant. Pourtant, au moment de leur séparation, tout semblait se passer à peu près normalement, mais depuis que leur séparation a été réglée, notamment concernant leurs enfants, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans), c'est la guerre. La chanteuse s'est totalement lâchée dans sa dernière chanson, s'en prenant ouvertement à l'ancien footballeur et sa nouvelle et jeune compagne, Clara Chia.

Pour la Saint-Valentin, Shakira en a remis une couche en publiant une vidéo sur TikTok, qu'elle a ensuite relayée sur ses autres réseaux sociaux. Dessus, on la voit en train de passer la serpillère en reprenant la chanson Kill Bill de SZA. "Je pourrais tuer mon ex, ce n'est pas la meilleure idée. Sa nouvelle petite amie sera la suivante, comment suis-je arrivée ici ?", chantonne-t-elle. Une vidéo qui a énormément fait réagir et si les dernières sorties de la bomba latina ont été plutôt saluées, celle-ci ne passe pas du tout. Sur Twitter, de nombreux internautes ne comprennent pas les agissements de la star. "Shakira, elle a 40 ans, elle fait des TikTok pour viser son ex. Non franchement ça y est", s'exaspère l'un d'eux.

Finalement... Piqué en a peut-être eu marre de sa crise de la quarantaine

Certains anonymes se montrent bien plus virulents à son égard. "Découvrir que Shakira est une bolosse, c'était pas dans mon bingo 2023", lance l'un d'eux, tandis qu'un autre estime que l'artiste n'est pas à la hauteur de sa réputation : "Finalement... Piqué en a peut-être eu marre de sa crise de la quarantaine. Shakira est ridicule". Même certains fans de l'ex de Gerard Piqué commencent à retourner leurs vestes : "Au début, moi qui suis fan de Shakira, je l'ai trouvé iconique, mais maintenant, elle perd son prestige de plus en plus et le respect des gens pour elle. Elle passe juste pour une ex obsédée qui n'arrive pas à passer à autre chose".