"Salut mon Pierrot d'amour" : Mort de Pierre Cassignard à 56 ans, les stars réagissent avec émotion

Nombreuses sont les stars du show business à pleurer la mort de Pierre Cassignard. "Pierrot chéri. Quelle classe ! Jusqu'au bout ... C'est impossible de partir à 56 ans quand on est si gentil, si beau, si drôle, si intelligent. Quand on a autant de talents et un aussi joli sourire. Je t'aime très fort. Tu es une leçon. Merci pour toute cette joie. Ta Muriel", a écrit Muriel Robin sur Twitter. "Mon Pierre chéri, nous avons débuté ensemble, tellement ri, pleuré, couru les cafés du conservatoire ... Parmi mes plus belles années... nous étions collés... nous avions reçu des récompenses le même soir des années plus tard... Quelle fête ! C'est trop dur de te perdre. Tes deux Chérane sont inconsolables @flo_viala", a de son côté réagi Sandrine Kiberlain sur Instagram.

Même Jean-Baptiste Maunier a salué la mémoire du défunt comédien, sur Instagram : "Mon coeur ce soir est lourd, si lourd et mon chagrin immense... Pierre j'ai tant appris à tes côtés, tu as été le plus merveilleux, le plus grand des partenaires et un ami extraordinaire. Je n'ai pas les mots pour exprimer ma peine, je pense à toi, aux tiens, veille sur nous... Tu vas tous les faire danser là-haut avec ton numéro de claquettes, je le sais ! Adieu mon ami."