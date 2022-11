"Si Dieu existait, il s'appellerait..." : Serge Lama totalement fan d'une grande légende

C'est un chanteur intemporel et à aujourd'hui 79 ans, Serge Lama continue sa brillante carrière. Le chanteur originaire de Bordeaux a décidé de tirer sa révérence, mais pas sans un dernier cadeau. Ce vendredi, l'interprète de Je suis malade sort son dernier album, sobrement intitulé Aimer. Si l'on connaît donc très bien sa passion pour la chanson, ce dernier est également fan de sport et plus particulièrement de tennis. Un sport qui a une telle importance dans sa vie qu'il a même consacré une des chansons de cet ultime album à son joueur préféré, Roger Federer. Avec Le Geste de Roger Federer, il clame tout son amour pour le joueur suisse, considéré comme l'un des plus grands tennismen de l'histoire.

En interview pour L'Équipe il y a quelques jours, Serge Lama s'est confié sur son amour pour le tennis, qui a démarré avec une admiration pour un autre joueur. "J'étais un fou de Borg, à en rater presque des concerts. Sans rigoler ! Quand il jouait l'après-midi, j'avais parfois 150 kilomètres à faire pour rejoindre la salle, mais, jusqu'à la dernière minute, je ne pouvais pas décoller de la télévision. Vous ne pouvez pas savoir la passion que j'ai eue pour ce type alors que (John) McEnroe, lui, ne m'a jamais trop impressionné", raconte-t-il.

Aucun sport ne m'a déclenché un bonheur comme ces années bénies du tennis, aucun !

Amoureux de la petite balle jaune, le chanteur a eu un véritable coup de coeur lorsqu'il a vu jouer Roger Federer pour la première fois. "Le premier souvenir de Federer qui m'a marqué, c'est son huitième de finale à Flushing (en 2003) (...) Je me suis dit : 'Là, il y a un truc qui se passe'", poursuit Serge Lama. Une passion qui ne l'a plus quitté pendant des années. "Un dingue de tennis, je vous dis ! Aucun sport ne m'a déclenché un bonheur comme ces années bénies du tennis, aucun !", assure le mari de la belle Luana, qui ose une comparaison très osée : "Si Dieu existait, il s'appellerait Federer. Dieu parce que le joueur en face devait se dire par moments : "Mais comment fait-il tout ça, comment ?", tellement c'était difficile techniquement...".

Amoureux de Roger Federer, Serge Lama a certainement dû verser sa larme il y a quelques semaines lors du dernier match de sa carrière. Avec son dernier album et la chanson qu'il lui a dédiée, le chanteur français ne pouvait pas lui rendre un plus bel hommage.