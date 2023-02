"Si tu touches les seins de ma fille...": La réaction "violente" de Caroline Margeridon concernant Victoire

Depuis 2018, Caroline Margeridon est l'une des acheteuses stars d'Affaire conclue (France 2). Sa personnalité a rapidement conquis les téléspectateurs de France 2. Ainsi, cela lui a donné envie, en novembre 2021, de sortir son livre baptisé Libre ! Une autobiographie dans laquelle elle se confie sans filtre sur sa vie. Et elle a notamment raconté une anecdote sur sa fille Victoire (22 ans) et son amoureux quand elle était petite.

A l'âge de 11 ans, sa fille "avait un an d'avance à l'école et déjà de la poitrine", écrit-elle dans son ouvrage. Bien que ce ne soit qu'une petite fille, les garçons commençaient à la regarder autrement, "plus dans les yeux" précisément. "En écrivant ces lignes, je pense que j'ai dû avoir peur qu'elle ne fasse les mêmes bêtises que moi, et c'est sûrement pour ça que ma réaction a été si violente", a reconnu Caroline Margeridon. Et de raconter une anecdote.

Aux grands maux, les grands remèdes

Victoire avait un amoureux qui se prénommait Alexandre, depuis la maternelle. La belle blonde de 56 ans l'appréciait beaucoup, mais elle a vite remarqué que lui aussi la regardait différemment. "Je lui ai dit : 'Si tu touches les seins de ma fille, je te coupe les mains.'", a-t-elle raconté. Et de préciser qu'elle a exigé que la porte de la chambre de sa fille ne soit jamais fermée en la présence de son petit ami. Mais sa fille ne l'a pas entendu de cette oreille. Un jour, elle a bloqué sa porte avec des coussins et des valises. Caroline Margeridon lui a donc expliqué calmement que cela ne devait pas se reproduire.

Mais rebelote, Victoire a de nouveau désobéi à sa maman le lendemain. Caroline Margeridon a donc employé les grands moyens. "À 17 h 30, j'étais à l'appartement alors que d'habitude je ne suis jamais là avant 20 h 30. Je pousse la porte. Ils ne faisaient rien, bien entendu. Mais j'ai demandé un tournevis à Nanon et j'ai enlevé la porte de ma fille. Elle n'en a pas eu pendant deux ans. Dès qu'elle me demandait quand j'allais la remettre, elle écopait d'un mois supplémentaire ! Quelle rigolade quand on en parle aujourd'hui ensemble", a-t-elle poursuivi. Sans manquer d'ajouter que, même si elle est très complice avec Victoire, mais aussi son fils Alexandre (23 ans), elle est leur maman et non leur copine.