"Sortez-le de là s'il vous plaît" : Pierre Niney en mode grosse bêtise en pleine émission

Fort heureusement, la statuette n'a a priori rien eu d'autre qu'un petit coup de chaud : "Il sent le brûlé", a déclaré Pierre Niney, pas mécontent de son action, avant de se reprendre et de s'installer pour la suite de l'interview. La séquence a d'ailleurs été reprise par le compte Twitter de l'émission : "Pas merci pour le César Pierre Niney, ça sent encore le brûlé dans le studio", a écrit l'équipe en guise de clin d'oeil. Pour rigoler un peu, pas besoin de chauffer Pierre Niney bien longtemps !

Son ami Gilles Lellouche est lui aussi nommé dans la catégorie du Meilleur acteur pour le film Bac Nord. Quand les deux ont constaté qu'ils étaient en compétition, ils n'ont pas hésité à se charrier sur les réseaux sociaux. Gilles Lellouche et Pierre Niney s'en sont donné à coeur joie pour s'afficher l'un l'autre, étant tous les deux certains qu'ils remporteront la statuette tant désirée. La complicité n'est pas née d'hier et surtout de nulle part. A l'affiche de Goliath, en salles le 9 mars prochain, Gilles Lellouche et Pierre Niney s'étaient déjà donné la réplique dans le dessin animé Vice Versa. Il doublait le personnage de Peur, Gilles, celui de Colère. Mais c'est Heureux que les deux se sentent finalement le mieux.