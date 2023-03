"T'as voulu m'éliminer !" : Thierry Roland furieux, a frôlé la mort à cause d'un célèbre animateur !

Au panthéon des commentateurs, Thierry Roland a une place toute particulière. Entouré de son compère de toujours Jean-Michel Larqué ou encore de Thierry Gilardi, le journaliste sportif fait partie des préférés des Français pour encore longtemps. Le mari de Françoise Boulain a eu la chance et le privilège de commenter les matchs de l'équipe de France pendant plus de 20 ans, avant d'être remercié par TF1. Pas de quoi démotiver celui qui s'est éteint le 16 juin 2012, puisqu'il a ensuite été embauché par une chaîne concurrente, M6, pour faire vivre les matchs sur leur antenne.

Jean-Michel Larqué n'a pas été reconduit à ses côtés et Thierry Roland a donc dû commenter les matchs avec un nouveau binôme et ce dernier n'est autre qu'Alex Goude. L'animateur de 47 ans était encore au début de sa carrière et il n'a d'ailleurs pas été choisi par hasard, puisqu'il a longtemps rêvé d'une carrière de footballeur professionnel. "C'est Thierry (Roland), qui m'avait envoyé à l'époque en centre de formation puisqu'il m'avait vu faire un match de ouf à l'époque où j'étais espoir des Hauts-de-Seine, donc il m'a vu quand j'avais 14 ans et on s'est retrouvé sur M6", raconte-t-il en interview dans Chez Jordan, ce 30 mars.

J'ai failli le tuer dès le premier rendez-vous

Thierry Roland et Alex Goude vont donc commenter les matchs ensemble pour M6. "J'ai passé une année formidable avec lui", assure l'animateur, qui a vécu une rupture douloureuse par le passé. Malgré ce portrait idyllique, les choses auraient pu très mal tourner si l'on en croit les confessions de l'ancien présentateur de la météo. "J'ai failli le tuer dès le premier rendez-vous, parce que je l'ai amené dans un restaurant où il a fait une intoxication alimentaire le pauvre, donc il m'en a voulu un petit peu", raconte avec le sourire Alex Goude.

Pour fêter son premier match avec Thierry Roland, ce dernier décide de l'inviter dans une pizzeria "pourrie" de Liverpool, en Angleterre. Malheureusement, la qualité des produits laisse à désirer. "Tout le monde a été malade le lendemain, on était aux toilettes toute la journée, donc il (Thierry Roland) m'a dit : 'Je te retiens, t'as voulu m'éliminer dès la première'", ajoute celui qui est également journaliste pour Le Journal de Mickey.

Tout ceci s'est finalement très bien terminé et Alex Goude assure qu'ils ont passé "une année de folie" ensemble.