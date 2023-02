"T'es pas prêt Dylan" : Mathilde, la belle-fille de Didier Deschamps a déjà des idées (extravagantes) pour leur mariage

La fin d'année 2022 a été particulièrement mouvementée pour Didier Deschamps et ses proches, mais à en croire sa belle-fille, les choses pourraient le redevenir prochainement ! Le sélectionneur des Bleus est un homme discret sur sa vie de famille, mais très proche de son fils Dylan et du même coup de Mathilde Cappelaere, celle qui partage sa vie. Les deux tourtereaux se sont d'ailleurs rendus à la majorité des matchs des Bleus durant la Coupe du monde au Qatar pour soutenir les Français, mais malgré un parcours sensationnel, les tricolores ont échoué en finale face aux Argentins.

Une énorme déception pour Didier Deschamps, mais le sélectionneur de 54 ans a pu compter sur le soutien de ses proches dans les semaines qui ont suivi. Il s'est notamment rendu à Londres, où résident Dylan et Mathilde depuis plusieurs années, histoire de décompresser en famille et tenter d'oublier cette défaite amère. Dans la capitale anglaise, les amoureux semblent avoir trouvé le parfait équilibre et tout se passe à merveille pour eux. Tout se passe d'ailleurs tellement bien que la jolie blonde pense beaucoup au mariage ces derniers temps ! Très active sur Instagram où elle est suivie par plus de 40 000 abonnés, Mathilde n'hésite pas à envoyer de subtils messages à son chéri sur ses envies de mariage.

Demande en mariage exceptionnelle, bague Hayley Bieber, 10 carats

Le 19 février dernier, la belle-fille de Didier Deschamps a partagé une vidéo dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama) sur laquelle on peut voir une entrée de mariage particulièrement fastueuse. De quoi donner des idées à Mathilde Cappelaere, qui ajoute sur la vidéo : "T'es pas prêt Dylan", avec un smiley qui rit aux larmes. Un petit message subtil qui s'est poursuivi le 22 février lorsque la jeune femme a relayé une de ses vidéos TikTok où on peut lire "POV (point de vue) : ton mec laisse son téléphone sans surveillance et que t'essaies d'influencer ses ads (publicités)". Dans l'extrait à but humoristique, la belle-fille de Claude Deschamps, avec laquelle elle s'entend très bien, lâche notamment : "Demande en mariage exceptionnelle, bague Hailey Bieber, 10 carats".

Une petite blague qui revient et les envies de mariage de Mathilde se font de plus en plus concrètes. À Dylan de les entendre désormais !