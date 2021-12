"Teheiura maintenait une distance..." : Sam (Koh-Lanta) balance sur le comportement de l'aventurier

Nouvelle épreuve éliminatoire dans Koh-Lanta, La Légende mardi 30 novembre 2021. C'est cette fois Sam qui en a fait les frais. Éliminé sur le champ, le jeune aventurier a en réalité rejoint l'île des bannis avec peut-être la chance de réintégrer l'aventure juste avant la mythique course d'orientation. Un scénario qui le fait rêver... Lui qui admire ses camarades de jeu, ces Légendes, à l'instar de Teheiura. Mais cette deuxième édition de Koh-Lanta était différente, comme il le raconte lors d'une interview accordée à TV Mag.

Dans Koh-Lanta, L'île des héros en 2020, Sam a beaucoup appris de Teheiura, qu'il suit depuis de longues années à travers le petit écran. Dans La Légende, ce lien semble s'être quelque peu rompu. "Dans ce qui a été diffusé à la télévision, on peut croire que Teheiura et moi étions très proches mais j'étais beaucoup plus proche de Claude, assure-t-il. Il a agi comme un grand frère avec moi, il m'a appris pas mal de choses notamment la pêche au harpon. J'ai passé de très bons moments avec Claude alors que Teheiura maintenait, lui, une certaine distance."

Et Sam de s'expliquer un peu plus quant au changement de comportement du Tahitien, exclu après son élimination pour tricherie : "Je ne suis pas le seul à le dire mais après la réunification, Teheiura ne s'exprimait plus trop et ne partageait plus trop de moments avec nous. Je pense que c'était lié à la dureté de l'aventure." Un discours qui rejoint celui déjà tenu par Laurent lors de la semaine des binômes. Alors que Teheiura lui avait demandé de ne pas voter contre lui ni contre Christelle, avec qui il formait un duo, Laurent s'était montré sceptique, indiquant que depuis la réunification son camarade ne l'avait "pas vraiment calculé".

Rappelons que cette cinquième participation à Koh-Lanta était particulièrement difficile pour Teheiura. Le Robinson Crusoé par excellence a manqué à l'une des règles les plus importantes du jeu en mangeant en secret, loin des caméras, un steak frites et des légumes cuits offerts par un pêcheur. Les conditions de survie étaient pénibles, et cela s'ajoute le fait que le tournage se déroule en Polynésie Française, tout près du domicile familial. "Pour cette édition, l'île principale était en face. Je voyais en permanence au loin la maison de mes parents. Cela m'a mis beaucoup de pression, je n'ai jamais vraiment réussi à me sentir dans le jeu", avait-il déclaré via un communiqué. Un début d'explication à son comportement, peut-être...