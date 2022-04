"Tétraplégique pendant 5 minutes" : Benjamin Castaldi revient sur son grave accident en Corse

Comme souvent dans Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi a volontiers partagé quelques anecdotes sur sa vie privée mercredi 20 avril 2022 sur C8. Le chroniqueur qui a l'habitude d'amuser la galerie a toutefois cette fois-ci évoqué un sujet sérieux et quelque peu traumatisant.

En effet, alors que Cyril Hanouna se demandait si les personnalités autour de sa table avaient été témoins de miracles dans leur vie, Benjamin Castaldi a raconté avoir frôlé la mort à deux reprises et s'en être sorti, mais il a frôlé le pire. "Alors, moi j'étais avec mon père en Corse et on est vraiment passé à ça de la mort. On était sur un petit bateau, avec un moteur hors-bord et en fait la barre de rappel a cassé et le bateau s'est complètement retourné, il y avait tous les enfants dessus, on aurait pu tous mourir. Mais voilà, je suis ici, je ne suis pas mort mais j'ai eu très peur", a-t-il raconté.

Et c'est encore une fois sur l'île de beauté que Benjamin Castaldi a plus récemment évité le pire. "Il n'y a pas très longtemps, j'ai plongé et il n'y avait pas de fond, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je suis quand même resté cinq minutes tétraplégique, si quelqu'un n'avait pas sauté pour me remettre à la surface... Parce que ma femme [Aurore Aleman, ndlr] ne bougeait pas... Elle a eu très peur. Et moi, j'ai vraiment cru que c'était la fin", s'est-il souvenu, précisant qu'il s'en était heureusement sorti avec une grosse douleur aux cervicales.

Malgré ces histoires peu réjouissantes, les téléspectateurs étaient sans doute ravis de revoir Benjamin Castaldi sur le plateau de Touche pas à mon poste après plusieurs jours d'absence. C'est le vendredi 15 avril qu'il a fait son come-back. Aux commandes du 6 à 7, il expliquait avoir simplement voulu prendre des précautions. "Je vais préciser parce que Cyril dit toujours que j'ai des virus. Un coup j'ai la Covid un coup j'ai la courante... Il se trouve que ma femme a attrapé la Covid, donc je suis un peu cas contact. Je me teste régulièrement, là je suis loin de vous, il n'y a aucun risque !", assurait-il.