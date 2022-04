TPMP : Benjamin Castaldi enfin de retour, la raison de son absence dévoilée

Touche pas à mon poste a fini en beauté ce vendredi 15 avril ! Après plusieurs jours loin des plateaux, Benjamin Castaldi a fait son retour dans l'émission et à la tête du programme.Cyril Hanouna étant parti en week-end, l'animateur a demandé au mari d'Aurore Aleman d'assurer la présentation du talk show. Et il était en pleine forme contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser ces derniers jours. Benjamin Castaldi a une nouvelle fois brillé par son absence au cours de la semaine.

En voyant Benjamin Castaldi enjoué aux commandes de TPMP, Bernard Montiel s'est montré plus qu'heureux, et de constater la bonne humeur et l'entrain de son collègue, et de le voir enfin de retour ! Le papa de Gabriel est donc revenu sur ce qui lui est arrivé. Pas de nouveau virus, pas de maladies saisonnières non plus mais des précautions à prendre : "Je vais préciser parce que Cyril dit toujours que j'ai des virus. Un coup j'ai la Covid un coup j'ai la courante... Il se trouve que ma femme a attrapé la Covid, donc je suis un peu cas contact. Je me teste régulièrement, là je suis loin de vous, il n'y a aucun risque !"

Cette nouvelle possible contamination a fait craindre le pire à Valérie Bénaïm. Récemment, la chroniqueuse avait elle aussi été contrainte de rester chez elle après avoir contracté la Covid-19 qu'elle soupçonnait grandement Benjamin Castaldi de lui avoir refilée : "Une fois pas deux !", lui a-t-elle lancé, pancarte devant sa tête, en voyant arriver l'animateur se diriger vers elle.

Si tout va au mieux pour Benjamin Castaldi, il était temps ! Depuis le début de l'année, de curieux symptômes ont contraint le chroniqueur à rester chez lui. Il est même suspecté d'avoir refilé la Covid-19 sans le savoir à ses petits camarades de plateau à la fin du mois de mars. Cyril Hanouna avait été obligé de faire appel à des chroniqueurs pas prévus au programme pour combler les absences des autres, frappés au même moment par une maladie qui les clouait au lit. Benjamin Castaldi avait soutenu qu'il n'était pas porteur du virus à ce moment-là. Sa parole contre celles des autres !