"Ton départ est insupportable": Muriel Robin et sa femme Anne ont le coeur brisé, mort d'un être cher

Dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 décembre, le producteur Franck Saurat est mort "des suites d'un arrêt cardiaque, dans un hôpital parisien", avait relayé Le Parisien quelques heures sa disparition. Il avait notamment fondé la société de production Carson Prod en 2001, avec son ami Jean-Luc Delarue. Cette disparition a beaucoup attristé l'actrice Anne Le Nen, qui partage sa vie avec Muriel Robin depuis 2006.

"Oh Franck... Quand on s'est rencontré, j'ai eu un coup de foudre pour toi. Immédiat. Comme une évidence. Notre amitié ne faisait que grandir et nous avions tant de bonheurs à venir à partager ensemble. Et il y a eu ce coup de fil...Je t'aimais tellement Franck. Tu étais incroyable de gentillesse, de générosité et de courage. Ton départ est insupportable et si injuste. Tu seras dans mon coeur et dans mes pensées pour toujours. Ta Couz qui t'aime", peut-on lire sur son compte Instagram.