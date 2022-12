Lara Fabian sous le choc : un de ses proches meurt soudainement, terrassé par un "arrêt cardiaque"

Décidément, les mauvaises nouvelles s'accumulent autour deLara Fabian. Le 9 décembre 2022, l'interprète du titre Tout a partagé sa peine suite à la mort d'un de ses proches à seulement 55 ans, "des suites d'un arrêt cardiaque, dans un hôpital parisien", a relayé Le Parisien.

"Cher Franck. La dernière image que je garderai de toi est celle de notre dernière rencontre pour mon show à l'Olympia... Toi qui aimais tant la musique et les artistes... Le monde de la télévision perd l'un de ceux qui a permis de lui offrir tant de beaux divertissements... Mes pensées émues t'accompagnent et mon coeur se tourne vers les tiens", a écrit Lara Fabian, en légende d'un cliché de son ami, le producteur Franck Saurat. Proche deJean-Luc Delarue, Franck Saurat avait fondé avec l'ancien animateur une société de production qui avait notamment créé Stars à domicile, Sosie ! or not sosie ? ou plus récemment I love you Coiffure & Ils s'aiment...enfin presque. Il avait également collaboré à la production du Sidaction ou encore de la Fête de la musique.

"C'est avec une grande tristesse que j'ai appris ce matin la disparition de #FranckSaurat. Nous avons écrit ensemble une page de l'histoire des variétés et crée les premières émissions de Carson Prod dans les années 2000. C'était un grand producteur" a commenté Daniela Lumbroso. "Je viens d'apprendre la très triste nouvelle pour @francksaurat dont j'avais eu la chance de croiser la route. Toutes mes pensées vont vers sa famille et ses amis. Chapeau l'artiste." a indiqué Alex Goude.