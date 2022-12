Mort de Franck Saurat : Hommage dans les "300 Choeurs" avec Jenifer, Slimane et plein d'autres artistes !

Ce jeudi 8 décembre, le monde de la télévision a appris une bien mauvaise nouvelle. Le producteur Franck Saurat s'est éteint dans la nuit, dans un hôpital parisien, à la suite d'un arrêt cardiaque. C'est son associé qui a annoncé la terrible nouvelle. Franck Saurat n'était âgé que de 55 ans. Il était connu pour avoir aidé à lancer plusieurs émissions cultes, dont Stars à Domicile à l'époque présentée par Flavie Flament, mais aussi pour avoir été à la tête de grandes soirées caritatives ou de la Fête de la Musique sur France 2 pendant plusieurs années.

C'est donc tout naturellement que France 3 se prépare à lui rendre un hommage qui s'annonce poignant vendredi soir, à l'occasion de la rediffusion de son émission 300 Choeurs dédié aux plus belles comédies musicales et qui avait été originellement diffusée en septembre 2021 pour la première fois.

Les téléspectateurs pourront alors y retrouver Damien Sargue et Cécilia Cara qui se réunissaient sur scène, dix-neuf ans après avoir cartonné dans la comédie musicale Roméo et Juliette pour donner de la voix ensemble sur le titre culte Aimer. Hélène Ségara y reprenait de son côté son rôle de Belle de la comédie musicale Notre-Dame de Paris qui l'a révélée. Sans oublier Daniel Lévi, malheureusement décédé depuis du cancer du colon dont il souffrait, qui interprétait Savoir aimer des Dix commandements.

Pascal Obispo, Natasha St-Pier mais aussi Claudio Capéo et Vincent Niclo

La production de 300 Choeurs a aussi pu compter sur la présence de Pascal Obispo, Patrick Bruel, Natasha St Pier, Nolwenn Leroy, Jean-Baptiste Guégan, Sarah Brightman et Vincent Niclo, Mickelangelo Loconte et Julien Clerc ainsi que Barbara Bravi, Kendji Girac, Louane, Valentina et Carla.

France 3 a également ajouté à cette émission un peu particulière les prestations de Jenifer, Vincent Niclo, Slimane et Claudio Capéo qui devaient être diffusées dans l'émission 300 Choeurs chantent pour les fêtes le 23 décembre prochain.

L'émission 300 Choeurs chantent les plus belles comédies musicales ce vendredi 9 décembre 2022 dès 21h10 sur France 3.