"Tout a pété... on n'a plus rien !" Grosse panne en direct dans Quotidien

Grosse panne ce mardi soir dans Quotidien ! L'émission de Yann Barthès a été victime d'une panne en plein direct, qui a forcé les téléspectateurs à regarder en boucle plusieurs fois les mêmes spots publicitaires et bandes annonces, avant la reprise de la première partie du programme. "Vous vous êtes cognés plus de dix minutes de bandes annonces, y compris celle des Mystères de l'amour, c'est dire le gros problème que l'on a ici", a résumé l'animateur, sur le ton de l'humour, face à ses chroniqueurs.

"En fait, tout a pété ! L'écran ici est détruit, on n'a plus rien, on a la moitié de la lumière, la régie a explosé. On a essayé de reprendre le truc", a-t-il expliqué aux téléspectateurs, juste après avoir repris l'antenne après ce qui devait être une courte page publicitaire. L'incident a eu lieu vers 20h, juste après la pause pub et n'a pas laissé de répit à Yann Barthès et son équipe.

En effet, la deuxième partie de Quotidien a également été prise de court par les incidents techniques, qui ont forcé la production à enregistrer l'émission, qui n'était donc pas en direct exceptionnellement. "Avant que ça pète, on était en léger décalage, donc on a enregistré la deuxième partie. On va vous la diffuser maintenant, et on revient après en fonction de si la régie reprend", a révélé Yann Barthès, un peu déçu par ce contre-temps contraignant.

Ce mardi 14 décembre, le présentateur a reçu la comédienne Clémentine Célarié pour son livre sur son cancer, Les mots défendus ainsi que Lluis Quintana-Murci, professeur au Collège de France et à l'Institut Pasteur, pour son ouvrage Le peuple des humains.

Sur Twitter, quelques téléspectateurs ont partagé leurs petites remarques sur cette panne, prenant cela avec légèreté. "Je me disais la pub était vachement longue", "Dites donc, c'est quoi tout ces problèmes techniques ? Bon vous restez quand même les meilleurs", "Quotidien, ça commence à faire long toutes ces pubs, non ? On ne peut même plus appeler cela un tunnel tellement c'est long", peut-on lire sur le réseau social.