"Triste journée, mes amis" : Christine Bravo face à la mort d'un être cher, elle pousse un gros coup de gueule

D'après elle, la jardinerie Truffaut, enseigne pourtant réputée, a des choses à se reprocher contrairement à d'autres sites de vente pointés du doigt et contraints de fermer : "Un Gould peut vivre plus de 10 ans dans de bonnes conditions. Les miens n'ont pas passé les 2 années. Cet automne, les autorités ont décidé de fermer le Marché aux oiseaux de l'île de la cité, qui existait depuis 1881. La raison : le bien-être animal et les trafics. Je n'ai pas soutenu les oiseleurs de ce marché, mais sachez que pour y avoir acquis des oiseaux, ils sont tous en très bonne santé et du sexe souhaité. Mais bizarrement, les jardineries, qui fourguent des oiseaux mal identifiés et sans certificats d'origine continueront leur commerce sans vergogne." Ne reste plus qu'à dire un grand bravo à Christine pour avoir eu le courage de dénoncer publiquement un tel acte.